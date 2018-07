Burkina Faso: Projet d'appui au pastoralisme - Du matériel pour plus d'opérationnalité

Dans le cadre de ses activités de soutien au fonctionnement des services du ministère des Ressources animales et halieutiques, le Projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel-Burkina Faso (PRAPS-BF) a remis du matériel composé de motos, réfrigérateurs et congélateurs, le mardi 3 juillet 2018 à Ouagadougou.

74 motos d'une valeur d'environ 86 millions de F CFA, du matériel de chaîne de froid de près de 72 millions de F CFA composé de 31 réfrigérateurs mixtes et 31 congélateurs mixtes, 62 glacières et 124 bouteilles pleines de gaz butane ont été remis, le mardi 3 juillet 2018 à Ouagadougou, aux services techniques du ministère des Ressources animales et halieutiques.

Ce don vient du Projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel- Burkina Faso (PRAPS-BF). Selon la coordonnatrice nationale du PRAPS-BF, Edith Vokouma/Tapsoba, il s'inscrit en droite ligne des solutions aux préoccupations relatives à la mobilité des agents des services d'encadrement sur le terrain, mais également à la conservation des médicaments vétérinaires.

« Avec la mise en œuvre très prochaine du système national de vulgarisation des services d'élevage, cette dotation en moyens roulants va contribuer à rapprocher davantage les services techniques des éleveurs », a-t-elle indiqué.

Un appui qui soulage

Aussi, elle a souligné que le matériel de la chaîne de froid est destiné à l'équipement des 31 postes vétérinaires appelés à être réhabilités dans le cadre de la mise en œuvre des activités du PRAPS-BF, en sa composante 1 qui concerne l'amélioration de la santé animale.

Pour la bénéficiaire, Fatimata Kondé/Sidibé, Directrice régionale des ressources animales et halieutiques de la région du Nord, c'est une grande joie de recevoir les équipements. « Cet appui du PRAPS-BF vient nous soulager. Il va permettre aux agents d'encadrement qui sont dans les communes de mieux travailler. Ils pourront réagir plus rapidement en cas de nécessité », a-t-elle indiqué.

Le Directeur des ressources animales et halieutiques de la région de la Boucle Mouhoun, Aloys Goubda, a interpellé les agents quant au maintien du matériel.

« Ils doivent travailler à ce que les engins soient utiles à la communauté », a ajouté M. Goubda. Aussi, il a fait savoir que les réseaux de veille communautaire doivent être plus proches de la population pour recueillir les besoins en cas d'épizootie ou autre problème qui touche la santé animale et les pasteurs.

En rappel, le PRAPS concerne cinq autres pays notamment le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Tchad. Son objectif est d'améliorer l'accès à des moyens et services de production essentiels et aux marchés pour les pasteurs et agro-pasteurs dans les zones transfrontalières et le long des axes de transhumance.

En plus de la santé animale, les autres composantes du projet sont l'amélioration de la gestion des ressources naturelles, la facilitation de l'accès aux marchés et l'amélioration de la gestion des crises pastorales.