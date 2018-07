Burkina Faso: Soutien à la presse privée - "Un gombo" de 400 millions de F CFA à 96 médias

Pour bénéficier de la subvention, tout média candidat devrait, entre autres, fonctionner régulièrement sur une année entière, être en règle vis-à-vis de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) et du Bureau burkinabè du droit d'auteur.

Le DG a précisé que l'organe d'examen des candidatures a reçu au total 116 dossiers dont 28 de la presse écrite en langue française et moore, 15 de médias en ligne et 73 de la presse audiovisuelle. La commission a rejeté 20 demandes pour des raisons diverses dont la non-conformité de pièces et le non-respect de la date limite fixé au 11 mai 2018, d'après M. Palm.

