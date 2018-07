Il s'agit du programme «PANTOUFLAGE» qui vise à offrir un accompagnement aux retraités et à ceux proches de la retraite et du programme «SEFAFI» qui offrira des facilitations d'accès des PME au financement.

Selon M. Yugo, la COPA 2018 a enregistré 370 projets pour un coût total de 7,1 milliards de francs CFA et un besoin de financement d'environ 5 milliards. Ces 13esJEB ont également été une occasion de lancer le Registre de commerce et de crédit mobilier (RCCM) sécurisé.

De multiples opportunités existent aujourd'hui avec le développement des technologies énergétiques et l'adoption de la loi qui libéralise le secteur de l'énergie », a lancé le parrain des 13es JEB. Mais entreprendre n'étant pas une tâche aisée, le ministre Kaboré a invité les jeunes porteurs de projets d'entreprise à la persévérance et à l'abnégation. «Il faut y croire, il faut savoir dès le départ qu'être entrepreneur est un choix de vie.

Et le ministre de l'Energie, Bachir Ismaël Ouédraogo (parrain des 13es JEB), d'ajouter que son département est disposé à soutenir les porteurs de projets énergétiques, un secteur où il y a des affaires au regard de l'offre énergétique qui demeure très en- deçà de la demande. « Mon département est prêt à accompagner les acteurs du secteur privé qui souhaitent investir dans le secteur des énergies renouvelables, afin de contribuer à la création des richesses et des emplois durables.

La 13e édition des Journées de l'entreprenariat burkinabè (JEB) a été lancée le 5 juillet 2018, à Ouagadougou, dans le pavillon du Soleil levant du SIAO, à Ouagadougou. Conférences publiques, expositions, rencontres « B to B », nuit du mérite, constituent le menu de ces JEB placées sous le thème, «Energie solaire et opportunités pour le secteur privé».

