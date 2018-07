Afrique de l'Ouest: Corridors de l'espace UEMOA - Des comités de gestion pour plus de performance

La Commission de l'Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA), installe les 5 et 6 juillet 2018 à Ouagadougou, les comités de gestion des corridors dans le cadre du Programme régional de facilitation des transports.

Sur 11 comités de gestion des corridors prévus à être installés, trois sont déjà opérationnels. Il s'agit des corridors Cotonou-Niamey-Gao, Lomé-Ouagadougou-Bamako et celui de Dakar-Bissau installés en 2017.

Au cours de l'assemblée générale des comités de l'UEMOA qui se tient les 5 et 6 juillet 2018 à Ouagadougou, deux comités sont appelés à être installés, à savoir Abidjan-Yamoussokro-Ferké-Ouagadougou-Kantchari-Makalondi-Niamey et Abidjan-Yamoussokro-Ferké-Zégoua-Sikasso-Bougouni-Bamako.

La mise en place du bureau des comités, le point des réformes sur la facilitation des transports et du transit routiers, la présentation du rapport du premier trimestre 2018 de l'Observatoire des pratiques anormales (OPA) sur le degré des entraves aux opérations de transport le long des corridors de l'Union, seront également au menu des échanges.

Ces comités auront pour mission à entendre le directeur des Transports/UEMOA, Adébayo Samson Balogoun, d'identifier d'une part, les obstacles qui entravent la fluidité du trafic.

D'autre part, ils vont entreprendre toutes les actions pour y remédier et veiller à l'application de la règlementation communautaire en matière de facilitation des transports et transit routiers sur le corridor. Prenant le cas du «pays des Hommes intègres», M. Balogoun a noté qu'avec les questions sécuritaires, de nombreux postes de barrières vont être installés au Burkina Faso.

«Nous comprenons cette situation, mais le danger est que ces barrières de sécurité se transforment parfois en postes de contrôle et favorise le racket et nous déplorons cela», a-t-il avoué.

Pour le conseiller technique/UEMOA, Aboubacar Nomao, le concept de comité de gestion de corridor est un instrument institutionnel et stratégique, pour promouvoir et développer les corridors de transit à travers l'Afrique et au sein de l'espace communautaire.

«La question du corridor couvre plusieurs aspects dans le cadre de la facilitation de la libre circulation des personnes et des biens, au niveau de nos corridors routiers inter-Etats», a fait savoir M. Namao. Il a par ailleurs indiqué que ces comités complètent les actions des comités nationaux de facilitation des transports et du comité technique de suivi de la suppression des barrières non tarifaires.