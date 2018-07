Burkina Faso: Affaire "sécurité islamique à Pouytenga" - Sidwaya dans le box des accusés le 19 juillet

Outre le journal et son reporter, l'association a convoqué deux sources citées dans l'article à comparaître pour « dénonciation calomnieuse ». Au tribunal, hier jeudi matin, sur requête des prévenus et leurs conseils, le dossier a été renvoyé au 19 juillet prochain. Cette association qui dit être victime de diffamation a mobilisé à cette audience des centaines de partisans venus suivre le procès.

L'association initiatrice de cette sécurité qui a été dissoute en conseil des ministres du mercredi 29 mars dernier s'est dit lésée et a cité « le journal de tous les Burkinabè » à comparaître pour diffamation. Dans sa citation à comparaître, l'association estime que « ledit reportage est constitué pour l'essentiel, d'interviews de certaines personnalités communales et religieuses de la ville de Pouytenga, ainsi que de commentaires du reporter, que malheureusement, la plupart des commentaires et interviews repris dans le reportage sont à caractère diffamatoire et calomnieux ».

