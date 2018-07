Angola: Le Ministère de l'Intérieur tient à améliorer la sécurité institutionnelle

Le séminaire, qui se déroule du 05 au 06 juillet, se tient en présence des représentants de la DSI affectés dans diverses régions du pays, et discute de plusieurs questions, notamment de la "Protection des installations et de la sécurité de l'information".

Intervenant devant les participants au premier Séminaire des organismes de Sécurité institutionnelle dudit Ministère, le secrétaire d'Etat a dit que la sécurité était une activité à caractère transversal, et que le rôle de la DSI était d'énorme importance, consistant à coordonner et à veiller sur les entrées, la circulation, le séjour et la sortie des citoyens.

Ces propos ont été tenus jeudi à Luanda par le secrétaire d'Etat à l'Intérieur, José Bamoquina Zau, soulignant que la formation était indispensable et qu'elle permettrait de doter l'organisme de capacité technique, d'améliorer la qualité de services prêtés et d'accompagner le développement technologique.

