Angola: Le PND apporte plus de ressources au secteur social

Luanda — Le Plan National de Développement (PND) 2018/2022, présenté jeudi aux journalistes, prévoit une augmentation de l'allocation des ressources financières aux secteurs économique et social, en mettant l'accent sur la santé et l'éducation. D'autre part, les services publics généraux, de défense, ordre et sécurité publique seront réduits.

Sur la base des projections du Plan, l'allocation des ressources à ces secteurs clés pour le développement humain et le bien-être de la population du pays augmentera régulièrement au cours des cinq prochaines années.

Dans le secteur de la santé, pour l'année 2018, 8,53% sont réservés, pour 2019 et 2020, seront affectés 12,50%, alors que dans les années suivantes (2021 et 2022), la valeur en pourcentage passera à 15%.

Selon le document présenté par le secrétaire d'État du ministère de l'Économie et du Plan, Manuel Neto Costa, pour le secteur de l'éducation, le PND prévoit une allocation de 12,43% (2018), 15% (2019), 17,50 % pour les années 2020 et 2021, et 20% (2022).

Les secteurs de l'éducation et de la santé font partie de l'axe du développement humain et du bien-être, étant la principale priorité du Plan national de développement 2018/2022.

Afin de pérenniser les programmes liés à la diversification de l'économie, à la réduction des importations et à la promotion des exportations, l'allocation des ressources au secteur économique augmentera également progressivement, avec 16,43% (2018) 19,75% (2019), 20 % (2020) 21,75% (2021) et 22% (2022).

Au cours de la période de cinq ans, les ressources financières pour les services publics généraux seront réduites, avec 18,87% (2018), 15% (2019), 12,50% (2020), 7,50% (2021) et 6, 25% (2022).

Le secteur de la Défense verra également une réduction continue des ressources à affecter, avec 11,95% (2018), 10% (2019), 8,50% (2020), 7,50% (2021) et 6% (2022). Le même scénario devrait se produire avec l'ordre et sécurité publique qui bénéficieront d'une valeur globale 9,41% (2018), 9,50% (2019), 9% (2021), 8,50% (2021) et 7 % (2022).

Avec 25 politiques stratégiques et 83 programmes d'action, le PND 2018/2022 a cinq autres axes: développement économique durable, diversifié et inclusif, " infrastructures nécessaires au développement "," consolidation de la paix, renforcement de l'Etat démocratique et de droit et la bonne gouvernance, la réforme de l'Etat et la décentralisation".

Le développement harmonieux du territoire, assurant la stabilité et l'intégrité territoriale de l'Angola, ainsi que le renforcement de son rôle dans le contexte international et régional sont d'autres axes qui font partie du PND 2018/2022.