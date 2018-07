Cote d'Ivoire: Développement du secteur des Energies renouvelables - La SFI et le gouvernement présentent une feuille de route

Dans la perspective de développer le secteur des énergies renouvelables d'ici 2030, le ministère ivoirien du Pétrole, de l'Energie et du Développement des Energies renouvelables et la Société financière internationale (Sfi), filiale de la Banque mondiale, ont publié une feuille de route pour atteindre les objectifs en matière de développement du secteur des énergies. Qui « i trace la voie à suivre pour atteindre l'objectif du pays d'accroitre à 42% la part des énergies renouvelables dans son mix énergétique d'ici à 2030 ».

Intitulée Contribution prévue déterminée au niveau national (Cpdn), cette feuille de route est consécutive à une série de dialogues entre plus de 100 acteurs du secteur de l'énergie représentant notamment les secteurs public et privé, la société civile et les institutions de financement du développement.

La feuille de route identifie une variété de défis et propose des solutions concrètes qui, avec l'appui du gouvernement et d'autres acteurs, aideront la Côte d'Ivoire à atteindre son objectif en matière de développement des énergies renouvelables.

Les engagements pris par les pays dans le cadre de l'Accord de Paris sur le climat en 2015 ont généré d'énormes opportunités d'investissement dans plusieurs secteurs.

Selon une étude récente de la Sfi, ces engagements représentent un potentiel d'investissement au niveau mondial estimé à 23 000 milliards de dollars. La Côte d'Ivoire est l'un des premiers pays à engager systématiquement le secteur privé pour aider à identifier les opportunités d'investissement associées à la Cpdn.

« La Côte d'Ivoire vise à être un hub économique pour l'Afrique de l'ouest ainsi qu'un précurseurdans le domaine des énergies renouvelables.

Avec la mise en place de politiques gouvernementales efficaces, la réalisation de l'objectif en matière d'énergies renouvelables peut créer une opportunité d'investissement de 9 milliards de dollars au bénéfice du pays d'ici à 2030 », a indiqué le directeur et chef du département Climate Business de la Sfi, Alzbeta Klein.

De ce fait, la feuille de route met également l'accent sur l'objectif de la Côte d'Ivoire de parvenir à un accès quasi universel à l'énergie d'ici à 2020. Les prochaines étapes de la feuille de route comprennent l'élaboration d'une plateforme pour un engagement continu entre les parties prenantes.

La Sfi continuera à mobiliser le secteur privé, le gouvernement de la Côte d'Ivoire et les autres institutions de financement du développement autour du dialogue public-privé dans le secteur des énergies renouvelables.

La Sfi est le guichet de la banque orienté prioritairement vers le secteur privé. Au cours du dernier exercice fiscal, cette entité a investi plus de 3,8 milliards de dollars et a mobilisé 3,2 milliards de dollars supplémentaires en financements à long terme dans des projets intelligents sur le plan climatique, de la production d'énergie renouvelable à l'efficacité énergétique, en passant par l'agro-alimentaire, les financements verts et les bâtiments écologiques, a affirmé la Banque mondiale.