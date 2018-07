Tunisie: Coupure d'eau inopinée et déluge dans le quartier de Séjoumi !

Lorsqu'on est en plein été et que d'une façon inattendue, les habitants découvrent qu'il n'y a plus d'eau potable, le moins que l'on puisse dire est que c'est l'une des situations les plus difficiles et insupportables que l'on puisse vivre !

En effet, la souffrance ne s'arrête pas là, car lorsqu'on perd ses meubles, ses affaires, voire une voiture ou une maison à cause d'un écoulement anormal d'eau, c'est aussi une des situations les plus difficiles à surmonter ! Ironie du sort : plusieurs habitants se sont retrouvés privés d'eau potable alors que d'autres ont été inondés par des quantités impressionnantes d'eau. En effet, la catastrophe remonte à deux jours, quand un accident est survenu au niveau d'une conduite d'adduction d'eau potable qui a causé de grands dommages et dégâts matériels pour les habitants de quelques quartiers de la ville de Tunis, à l'instar de la Cité Essalama et Séjoumi.

Une souffrance à double face !

De l'autre côté de la ville, même scénario : coupure d'eau inattendue due à la même conduite d'eau endommagée plus précisément en banlieue sud. Les habitants vont être probablement privés d'eau potable pendant plus de quatre jours.

Une galère insupportable à vivre. Pendant toute cette période, les habitants de cette zone doivent se débrouiller pour gérer un quotidien difficile. Surtout pour ceux qui n'ont pas eu le temps de s'approvisionner en eau avant que la coupure ne survienne. Ils n'ont pas eu le temps de remplir des bouteilles et des ustensiles pour ensuite pouvoir les utiliser pour les tâches courantes.

N'ayant pas le choix, plusieurs habitants se sont servis des packs d'eau minérale pour gérer leur quotidien difficile alors que d'autres ont opté pour d'autres solutions temporaires comme déménager chez leurs familles ou amis, qui habitent ailleurs.

Dans tous les cas, vivre dans une situation pareille en plein été, au mois de juillet, inondé d'eau ou privé d'eau n'est pas confortable du tout.

Espérons que cette coupure ne se prolongera pas !