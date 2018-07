Tunisie: Un CSS prometteur !

La mise au vert a été exploitée aussi pour disputer des matches-tests, en vue de procurer l'occasion au nouvel entraîneur, Ruud Krol, de se faire une idée plus précise sur les éléments qui font partie actuellement de l'effectif.

Dans ce cadre, deux matches amicaux ont été déjà disputés. Le premier, qui a eu lieu mercredi dernier face à l'équipe divisionnaire de la localité, Corail de Tabarka en l'occurrence, s'est soldé par une nette victoire des «Noir et Blanc» sur le score de 5 buts à zéro; buts de Hamdouni (15'), Methlouthi (24'), Ragoubi (44') et Chaouat (59' et 81').

Le deuxième match amical a été d'une plus grande envergure, puisqu'il a mis aux prises le CSS à l'Entente Sportive de Sétif, une équipe de la première division algérienne qui se trouve dans nos contrées pour préparer la nouvelle saison.

Chaouat en pleine forme

Le match a été marqué par la rentrée en fanfare de l'équipe sfaxienne qui a réussi à scorer à trois reprises au cours des vingt premières minutes, par le biais de son avant, Firas Chaouat (8' et 12'), et son arrière gauche, Amor Bouraoui (20').

Le score n'a pas connu par la suite de changements, en dépit des multiples manœuvres offensives entreprises de part et d'autre.

La formation sfaxienne alignée par Ruud Krol au cours de la première période de jeu était composée de Sabri Ben Hassine dans les bois, Hamza Methlouthi et Amor Bouraoui, Héni Amamou et Nessime H'nid à l'axe, Mourad Hedhli, Serge Aca, Jassem Hamdouni et Mohamed Ali Trabelsi au compartiment du milieu, et Houssem Ben Ali et Firas Chaouat en attaque.

La formation a disputé avec brio la première mi-temps de 30 minutes, avant de céder la place à un autre onze en seconde période. Puis un troisième au cours de la dernière partie, elle aussi d'une durée de 30 minutes.

L'occasion a été propice pour le nouvel entraîneur sfaxien de faire tourner l'ensemble de l'effectif actuellement à sa disposition, ce qui lui a permis d'avoir une idée assez précise sur les potentialités intrinsèques dont dispose chacun d'eux.

Un troisième test avant le retour à Sfax

Une troisième rencontre amicale a eu lieu au cours de ce stage hier, face à la même équipe algérienne avant de regagner Sfax pour poursuivre la préparation pour la prochaine saison.

L'effectif sera plus limité avec un nombre ne dépassant pas les 24 joueurs, à l'issue d'un autre tri que l'entraîneur Krol compte appliquer.

Des renforts en vue

Entre-temps, d'autres tests sont en cours, en vue de consolider l'effectif par d'autres valeurs sûres. On en cite plus précisément l'avant burkinabé, Gibril Watara, âgé de 20 ans, et qui fait déjà partie de la sélection nationale de son pays. Le joueur vient de se distinguer en championnat local, en réussissant la bagatelle de 11 buts, tout en occupant la première place au classement des buteurs de la saison...

Un autre joueur, issu du PSG, du nom de Alain Meslamani, est actuellement l'objet de l'attention des recruteurs sfaxiens... Le joueur occupe le poste de meneur de jeu.