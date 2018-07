Tunisie: Promouvoir un modèle de gestion durable

Introduire une vision stratégique du processus de la décentralisation dans les communes forestières en Tunisie, présenter le code des collectivités locales et créer une relation d'échange et de partenariat avec des communes canadiennes similaires, tels étaient les objectifs de cet atelier.

Réunissant plusieurs intervenants, dont notamment M. Mohamed Maaroufi, président de l'Association tunisienne des eaux et des forêts (Atef), Mme Carol McQueen, ambassadrice du Canada en Tunisie, M. Joé Deslauriers, chef de la Délégation canadienne, M. Mohamed Sedki Bououn, gouverneur de Jendouba, Mme Nawel Tounsi, représentante du BIT, M. Boubaker Karray, chef de cabinet du ministère de l'Agriculture, et M. Mokhtar Hammami, représentant du ministère des Affaires locales, l'atelier a constitué un espace d'échanges d'informations et de débats autour de la question.

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.