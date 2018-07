Tunisie: Qui n'avance pas recule !...

Mais de 1998 à 2006, la Tunisie a participé trois fois d'affilée aux phases finales du mondial au point de devenir une habituée du plus grand tournoi footballistique du monde.

Mais cela n'était pas suffisant pour aguerrir, pour autant, nos footballeurs internationaux et leur permettre d'atteindre la vraie dimension mondiale escomptée.

Dix points en quinze matches joués

En effet, après les 4 points récoltés en 1978 (1 victoire, un nul et une défaite) et la très honorable participation, 7 points seulement ont été ramassés par nos équipes nationales de 1998, 2002, 2006 et 2018 répartis comme suit : 3 petits points sur les trois éditions de 1998, 2002 et 2006 et 3 en 2018. C'est qu'il aura fallu attendre 2018 pour voir notre onze national remporter une deuxième victoire ponctuée des deuxièmes trois points (Tunisie/Mexique 3-1 en 1978 et Tunisie/Panama 2-1 en 2018).

Quand on sait que la Belgique, qui n'a jamais remporté la coupe du monde de toute son histoire, vient de récolter 9 points entiers (carton plein) en trois matches au cours du premier tour, on constate l'énorme écart qui nous sépare encore des équipes européennes : 10 points en 5 éditions et en 40 ans pour la Tunisie contre 9 points au premier tour pour la Belgique dans l'édition actuelle.

Cela se passe de tout commentaire et ne permet aucune analyse, sinon qu'il n'y a que le travail scientifique qui paie.

Ce n'est donc pas avec notre éternelle improvisation et notre politique hasardeuse qu'on peut espérer rattraper notre grand retard qui ne fait que s'accentuer d'une édition à l'autre.

Car malgré les trois points «trompeurs» réussis au détriment du très modeste Panama, le niveau de notre football s'est avéré très faible même par rapport à celui des nations «novices», comme le Japon, la Corée du Sud, l'Islande, (etc.) qui arrivent à faire trembler les nations capées «ès» football.