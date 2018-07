Tunisie: La culture entrepreneuriale à l'honneur

Placé sur le thème «L'entrepreneuriat, vecteur de développement», la compétition nationale Enactus Tunisie a été marquée par la participation de plus de 4.500 étudiants de 55 établissements de l'enseignement supérieur entre écoles de commerce, de gestion, d'ingénieurs et de santé et des centres de formation professionnelle qui ont pris part au programme et ont développé des projets diversifiés favorisant le progrès sociétal en Tunisie.

Cette compétition nationale est organisée chaque année par l'association Enactus Tunisie et la Fondation allemande Konrad Adenauer Stiftung. Elle vise à récompenser le meilleur projet d'entrepreneuriat social pour l'année 2017-2018. Selon ses organisateurs, cette compétition nationale permettra aux étudiants de mettre en valeur leur travail et réalisations de l'année face à des cadres et dirigeants d'entreprise et de participer au développement des compétences managériales et entrepreneuriales des étudiants, ainsi que leur présentation et prise de parole en public en anglais. Il s'agit aussi de promouvoir les échanges entre toutes les parties gravitant autour du programme, qu'ils soient étudiants, enseignants ou entreprises.

Projets innovants

Ainsi 23 équipes ont pu se qualifier pour la demi-finale parmi les 55 équipes affiliées au programme. Rappelons que la compétition a démarré le 1er juillet avec l'Opening Round Ceremony durant laquelle ont eu lieu la parade des équipes et le tirage au sort. Le 2 juillet, l'Opening Round de la compétition a été organisé permettant aux équipes sélectionnées de présenter et défendre leurs projets devant les membres du jury.

Le 3 juillet a eu lieu la sélection des trois équipes finalistes et la récompense du grand vainqueur de la compétition nationale, qui est Enactus Esprit ICT. Cette équipe a développé deux projets, E-scope et Jardrops. Le premier représentant un dispositif muni d'une application mobile qui consiste à avoir un diagnostic précoce des maladies hématologiques et le second projet, Jardrops, qui propose un système d'irrigation se manifestant par l'implantation de jarres poreuses à proximité des plantations permettant ainsi d'économiser l'eau.

A noter que Enactus (Entrepreneurship, Action, Us) est une communauté d'étudiants, d'universitaires et de chefs et dirigeants d'entreprise qui s'engagent à utiliser la force positive de l'entrepreneuriat afin d'améliorer les conditions de vie des personnes et assurer un monde meilleur et durable. En mars 2016, Enactus Tunisie a été créée en tant qu'association indépendante de droit tunisien.