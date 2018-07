Tunisie: 393 accidents et 109 morts en juin

L'Association des Ambassadeurs de la sécurité routière a décidé de relancer à nouveau sa campagne de sensibilisation sous le slogan traduit littéralement de l'arabe : «Ça n'arrive pas qu'aux autres. On vous laisse vous et votre conscience». Cette campagne de sensibilisation va toucher l'ensemble des usagers de la route (piétons, conducteurs de voitures ou de motos). Dans le cadre du renforcement du programme «Vacances Sécurité 2018», la gravité des accidents de la route sera de nouveau signalée mais avec plus d'acuité et de façon plus percutante. La stratégie de communication de l'association tire profit des défaillances des campagnes classiques de sensibilisation, matérialisées par les chiffres alarmants sur le terrain.

Toucher le cœur des usagers sur les risques mortels

En outre, la Tunisie enregistre en moyenne quatre morts et quarante blessés au quotidien sur ses routes. Elle s'oriente vers une vision positive afin de faire participer le grand public à la lutte contre ce fléau. Il s'agit d'initier un nouveau type de campagne de sensibilisation en jouant sur les cordes de l'éveil de la conscience des usagers de la route via la compassion et la pitié qu'ils éprouveront vis-à-vis des familles des victimes de la route. Mme Afef Ben Ghenia, présidente de l'Association des «Ambassadeurs de la sécurité routière», relate les enjeux de leur campagne qui a débuté hier sur différents supports médiatiques dont la radio et le web via les réseaux sociaux.

Elle affirme à ce sujet : «On va relancer la campagne pour impliquer davantage tous les usagers sur les dangers de la route. Un accident peut nous arriver à tous. L'accent a été mis sur des témoignages réels et fort poignants». L'objectif est de responsabiliser avant de sensibiliser, afin de capter leur attention. A priori, le public cible ne sera pas réceptif à une campagne classique. C'est pourquoi nous avons pensé à l'implication de célébrités comme les grandes actrices Mouna Noureddine et Kaouther Bardi, le célèbre artiste Hassan Dahmani ainsi que Myriam Mhirssi, la veuve du défunt Lassaâd Ouertani, et la petite ambassadrice Sarra Ben Ghenia. Ces derniers ont accepté de partager la douloureuse expérience vécue afin de passer des messages préventifs et sensibiliser les usagers de la route pour que la tragédie qu'ils ont vécue, suite à la perte de l'un de leurs chers, ne leur arrive.

Impact et visibilité accrues

La campagne de réflexion va pousser les différents usagers de la route à réfléchir sur leur propre comportement sur la route tout au long de la saison estivale. La campagne se fera à travers un ensemble d'outils de communication spots «vidéo Web», spots radio, affiches...

Les réseaux sociaux seront également utilisés pour diffuser des messages de sensibilisation. Mme Afef Ben Ghenia de répliquer : «Ce dernier choix est fort justifié par l'opportunité de s'offrir plus de visibilité. Inciter aussi le public ciblé afin de s'impliquer en étant réactif aux messages. On est bien à l'ère où aucun ne peut nier l'impact de la communication virale ! C'est pour cette raison que l'A.S.R. a choisi de communiquer autrement».

Selon un communiqué de l'ASR, les objectifs de la campagne visent à garantir le droit à la vie, minimiser les dégâts humains des accidents de la route, mettre l'accent sur le principe de responsabilité collective des usagers de la route et inciter l'ensemble des citoyens à soutenir l'effort national contre les accidents de la route.