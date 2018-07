Tunisie: Mise en place d'une cellule de crise

Entre-temps, toutes les parties prenantes sont à pied d'œuvre pour réparer la panne le plus rapidement possible, a tenu à rassurer le gouverneur de la ville de Tunis. Les travaux se poursuivront 24h/24 jusqu'au retour graduel de la distribution d'eau potable à partir de cet après-midi, informe dans un récent communiqué la Sonede, tout en ajoutant que les perturbations toucheront aussi des régions situées à Jbel Oust relevant du gouvernorat de Zaghouan.

Quant à la question de l'indemnisation des familles qui ont subi des dommages suite à l'inondation de leurs maisons après l'explosion du canal principal d'adduction d'eau, le gouverneur Tunis a fait savoir qu'un expert des assurances va être accompagné par une délégation mixte composée de représentants de la mairie, de la Protection civile, du ministère de l'Equipement, et de la Sonede pour évaluer les dommages causés et indemniser les familles sinistrées.

Une cellule de crise a été mise en place à cet effet et l'entreprise privée s'est engagée à améliorer le réseau routier des deux cités alors que la municipalité de Tunis va s'occuper de l'éclairage public. L'Agence de réhabilitation et de rénovation urbaine (Arru) s'est engagée de son côté à réhabiliter les deux cités après l'élaboration d'une étude à cet effet, a encore souligné Chedly Bouallegue.

Le gouverneur de la ville de Tunis Chedly Bouallegue était sur place pour s'assurer de l'avancée des travaux .Dans une brève déclaration au journal La Presse, il a expliqué que des secours d'urgence ont été apportés et des mesures vont être prises en faveur des habitants des deux cités (Essalama et Essaha) dont les maisons avaient subi des dégâts suite à l'endommagement du canal principal d'adduction d'eau de la Sonede.

Selon la Sonede, des zones relevant des gouvernorats de Tunis, Ben Arous et Nabeul sont concernées par les coupures d'eau potable. C'est dire l'ampleur et la gravité de l'incident. L'un des techniciens en place nous a toutefois déclaré que ces incidents sont récurrents en raison d'un manque flagrant de coordination entre les parties prenantes lors des travaux effectués par les entreprises privées.

Tout le monde est à pied d'œuvre pour réparer en toute urgence la panne qui a provoqué une grande perturbation et des coupures d'eau en cascade en pleine saison estivale et au moment où le pays vient d'enregistrer une hausse considérable des températures. Toute la banlieue sud et une partie de la capitale étaient privées d'eau potable suite à ce grave incident

