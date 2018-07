Tunisie: L'Afrique pour rebondir

La Tunisie a impressionné lors de son premier test amical face à l'Iran, lui infligeant sa première défaite après trois ans où seuls les victoires et les matches nuls ont ponctué ses résultats.

Quand on sait que l'Iran c'est du solide, que le Costa Rica l'est aussi et que notre team national a imposé sa suprématie sur deux nations du football qui ont leurs poids aux échelles asiatique et américaine, on ne pouvait que se réjouir et voir nos ambitions grandir.

Face au Portugal, à la Turquie et à l'Espagne, la Tunisie a démontré du beau jeu, mais une défaillance a surgi : le fléchissement en fin de match qui a engendré des buts encaissés dans les toutes dernières minutes, ce qui a changé les résultats des matches en notre défaveur.

Quant au parcours des «Aigles de Carthage» à la phase finale de la Coupe du monde de Russie, c'était une mauvaise copie des participations précédentes. Non seulement la Tunisie n'a pas passé le cap historique de se qualifier aux huitièmes de finale, mais elle a concédé au passage sa plus lourde défaite en phase finale d'une Coupe du monde.

Bref, l'équipe de Tunisie a reflété en Russie le vrai potentiel de notre football. Nous sommes loin du compte. Pour atteindre le haut niveau, il faut repartir sur des bases solides.

Se racheter à la CAN 2019

Certes, notre équipe nationale a montré ses limites à l'échelle mondiale, mais elle a les moyens de s'imposer au niveau continental.

Parmi les quelques points positifs, c'est la constitution d'une bonne équipe capable, avec le temps, de se faire une place dans un premier temps à l'échelle africaine avant d'aller tenter de nouveau sa chance à la Coupe du monde de 2022 au Qatar.

Les Moez Hassen, Elyès Skhiri, Seifeddine Khaoui et Dylan Bronn peuvent constituer avec les autres joueurs évoluant en Europe, à l'instar de Wahbi Khazri, Syam Ben Youssef et Naïm Sliti, une vraie locomotive. Sauf que les nouveaux venus doivent faire preuve d'adaptation et d'intégration dans ce qui fait les spécificités du foot en Afrique. Un terrain qu'ils ne connaissent pas encore.

Bref, la Tunisie a les moyens de rebondir par le portail de l'Afrique. La CAN 2019 commence maintenant. Rendez-vous le 7 septembre prochain pour la reprise des éliminatoires de la CAN 2019 face au Swaziland.