Tunisie: Georges Leekens candidat potentiel

Quelques jours auparavant, les noms de Lassaâd Dridi, Nabil Kouki, Ammar Souayah et Kaïs Yâakoubi ont été cités dans le giron du club. Aucune source officielle n'a cependant confirmé les pourparlers engagés avec certains, à l'exception de Benito Floro, avec qui un terrain d'entente n'a pas été trouvé.

En cette période précise de début de préparation d'avant-saison, le temps presse et le CA doit forcément combler ses lacunes sans plus tarder. Lacunes au niveau de l'effectif (renforts et renouvellements d'avenants). Recrutement d'un plateau technique cohérent et en parfaite osmose. Confirmation du précieux Kamel Kolsi à son poste, même si ce dernier aurait très bien pu faire l'affaire en tant que head-coach; et enfin, arrêter le planning des stages que devra effectuer l'équipe première. Bref, le CA a du pain sur la planche.

Et pour revenir à l'oiseau rare recherché, le président Abdessalem Younsi serait en contacts avancés avec l'ex-sélectionneur George Leekens. Le patron du CA se serait même déplacé en Belgique pour sonder et, éventuellement, clore ce dossier en enrôlant le technicien flamand. Entraîneur chevronné, Leekens dispose d'une carte de visite intéressante à plus d'un titre. Outre le fait qu'il a antérieurement pris les rênes de la sélection tunisienne en 2014, avec à la clé une CAN où les Aigles de Carthage n'ont été sortis qu'après prolongation en ¼ de finale par le pays hôte de cette joute. Il a aussi dirigé les Fennecs d'Algérie, puis la Hongrie l'année dernière. Aux dernières nouvelles, les négociations avec le CA auraient atteint un stade avancé. Le technicien belge pourrait succéder à Kamel Kolsi très bientôt.

Come-back d'Ibrahim Chenihi !

Six mois après son départ sur la pointe des pieds du CA, l'ex-buteur algérien Ibrahim Chenihi pourrait signer son come-back.

Rappelons que ce transfuge du MC Eulma, signataire d'un engagement de trois ans avec le CA en 2015, était au centre d'un litige financier entre le Club Africain et le MCE.

Ces derniers s'étaient même plaints auprès de la Fifa, réclamant la somme de 400.000 euros à titre d'indemnité de transfert.

Notons aussi que ce joueur a pleinement réussi son passage au CA avec tout d'abord des débuts fracassants (buts à la pelle) et une saison 2016-2017 accomplie (un bilan de 17 buts inscrits).

En janvier dernier, Chenihi a opté pour les Saoudiens d'Al Fateh. Actuellement, le CA lui a proposé un contrat de deux ans. Attendons voir.

En stage à Tabarka

Toujours volet mercato clubiste, le solide défenseur d'EGS Gafsa, Ayoub Tlili, pourrait signer dans les jours à venir.

Cet arrière longiligne était proche du Club Sportif Sfaxien récemment. Il semble cependant intéressé par le challenge et le projet clubiste. Il va falloir maintenant négocier âprement avec EGSG car le joueur n'est pas libre de droit (lié jusqu'en juin 2020).

Enfin, le CA s'active à entrer de plain-pied dans sa préparation d'avant-saison. A cet effet, un rassemblement du côté de la station balnéaire de Tabarka est prévu la semaine prochaine.

Quant à la reprise, elle sera effective dès lundi. Le stage de Tabarka sera ponctué de deux rencontres amicales.