Tunisie: Grande réactivité de la Sonede

Selon le P.D.G. de la Sonede, la moyenne de consommation d'eau par habitant par jour est de 140 l. «Les utilisations secondaires sont beaucoup plus élevées. C'est pour cela que nous comptons sur la rationalisation de la consommation d'eau». Helali a notamment réitéré l'engagement de la Sonede à approvisionner toutes les régions tunisiennes qui n'ont toujours pas accès à l'eau potable. «Nous espérons que d'ici 2020, 95% des régions disposeront de l'eau potable. Nous avons entamé plusieurs projets, notamment dans le sud. Et il faut désormais sensibiliser les habitants à une utilisation rationnelle de l'eau ».

Des équipes spéciales sont intervenues pour l'opération de pompage de l'eau entre 15h00 et 21h00. Puis, une autre s'est chargée du levage de cet engin qui pèse plus de 10 tonnes. Une cellule de crise s'est réunie le soir même regroupant les gouverneurs des villes concernées, la protection civile et certains responsables locaux, nous a expliqué le P.D.G. Il a en outre assuré que les dégâts seront évalués, surtout par rapport aux habitants qui ont été touchés par cet incident, et a déclaré que la reprise de la distribution d'eau se fera aujourd'hui, progressivement, à partir de 14h00.

Le président-directeur général de la Sonede, M. Mosbah Helali, nous a accueilli dans son bureau pour nous fournir de plus amples explications sur cet incident qui a secoué les habitants ainsi que les éventuelles solutions envisagées afin de mettre un terme à cette coupure. « Il s'agit d'un accident survenu sur l'autoroute qui mène à Béja et qui est une voie encombrée par les services publics. Une tractopelle travaillant sur le projet du RER géré par une société privée a accidentellement touché la conduite d'eau potable qui assurait 60% des besoins en eau de la banlieue sud. Une heure après l'incident qui est survenu vers 14h00, la Sonede a déployé tous les moyens afin de rétablir la situation.

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.