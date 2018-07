Madagascar: Retraite / Secteur privé - Quid de l'équitabilité et de la sécurité financière ?

Equitabilité et inflation. La question de l'équitabilité se pose effectivement par rapport à l'inégalité du montant alloué aux travailleurs, cadres et cadres de direction, qui pourtant, ont cotisé au même pourcentage durant leurs années actives. Par ailleurs, au montant qui n'est guère faramineux, le problème de l'inflation vient également s'ajouter ; comme pour compliquer encore un peu plus les choses pour les modestes travailleurs durant leurs vieux jours. Il suffit d'imaginer le cas d'un travailleur ayant gagné le double du Salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) durant sa vie active. A sa retraite, il ne touchera (plus que) à peine 120 000 Ariary. 120 000 Ariary pour les charges fixes mensuelles... Impossible de vivre décemment dans ces conditions. Tandis que de l'autre côté, le cadre dirigeant ayant travaillé avec lui pendant la même période dans la même entreprise, touche lui, 1 200 000 Ariary, pour en avoir gagné le triple durant sa vie active. Du coût, le compte n'est pas bon, la question de l'équitabilité fait sens.

