Madagascar: Portrait - Pov Rasoanaivo, ou « Sauve qui Pov!»

Bédéiste, caricaturiste, illustrateur... c'est dans le monde des 3e et 9e art que Pov fait sensation. Entre dessin, bandes dessinées et ce microcosme, son crayon jongle et l'emmène partout dans le monde

Le trait d'esprit d'un caricaturiste, on le lui trouve! La plume d'un journaliste, il l'a dans la main ! Le coup de crayon d'un dessinateur, c'est un talent inné! Tout cela à la fois, C'est Pov que l'on a à l'esprit. Il a beau décroché des diplômes en science naturelle mais c'est sa passion pour le dessin qui le remporte, et depuis, le bédéiste est sollicité partout. Présent dans les festivals internationaux et primé dans des concours de haut niveau, il ne cesse de faire parler de lui. Aujourd'hui encore, il fait partie des exposants au Zama, le rassemblement de la diaspora malgache en France jusqu'au 8 juillet.

Messager. Ses dessins et caricatures sont relayés maintes fois sur les réseaux sociaux, retenant toujours l'attention de ceux qui suivent l'actualité ! Actif depuis 1995, William Rasoanaivo, de son vrai nom, a fait ses débuts dans « llampy ». Touche à tout, il se lance également dans la communication publicitaire, et aussi dans la musique à ses heures perdues. Par ailleurs, il a même eu des petits moments de gloire avec sa bande de rockeurs alternatifs Vaïn. Cependant, tout le ramène incontestablement au dessin sous toutes ses formes. En 1997, il a travaillé pour Midi Madagasikara en aiguisant sa plume en tant que journaliste. Traitant plusieurs sujets, il jongle entre l'actualité politique, sociale, économique et culturelle du pays. Une habitude qui est devenu une seconde nature. Très fort en matière de culture générale, rien ne lui échappe. « La caricature c'est mon métier et aussi ma passion. Pour moi c'est l'art d'exprimer ce qui rend chaque individu et chaque sujet unique » laisse-t-il entendre dans l'un de ses interviews. Véritable œil de lynx, ses dessins tombent toujours « pile poile » et font ressortir ceux que les gens pensent secrètement.

Pov By Soherina. Mais allant bien plus au-delà des livres, des papiers journaux et les supports numériques, le dessinateur vient de lancer le projet « Pov By Soherina ». L'idée est d'orner des T-Shirts de ses dessins. Au lieu de mettre en avant des messages en police, pourquoi ne pas avoir une fenêtre de dessin de presse bien plus explicite que les mots. Un projet pour lequel, lui et sa sœur Anjara Rasoanaivo ont voulu concrétiser depuis des années, et qui a finalement vu le jour récemment. Un projet parmi tant d'autres, car un autre livre pourrait voir le jour un peu plus tard. A rappeler que Pov travaille de près avec d'autres bédéistes. Ses plus grands succès ont été signés avec Dwa, un autre poids lourd de la bande dessinée malgache. De même, il est membre d'associations de bédéistes dont la BDOI, rassemblant les bédéistes de la zone Océan indien.