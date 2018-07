Afrique: La fondation Tony Elumelu organise une séance interactive à 2000 jeunes africains avec Macron

Le Président français, Emmanuel Macron, a présenté une vision audacieuse et nouvelle de la relation entre la France et l'Afrique, lors de son intervention au cours d'une séance exclusive organisée par la Fondation Tony Elumelu à Lagos le mercredi 4 juillet 2018.

Il a plaidé avec passion pour un nouveau partenariat, donnant la priorité au rôle de l'entrepreneuriat dans la renaissance de l'Afrique, soulignant l'importance du secteur privé et surtout précisant que l'avenir de l'Afrique est entre les mains des Africains.

Emmanuel Macron a pris la parole lors d'une séance interactive animée, en présence de près de 2 000 bénéficiaires du programme d'entreprenariat de la Fondation Tony Elumelu, qui ont demandé des conseils au jeune Président sur les possibilités de développement de leurs entreprises, les possibilités d'accès aux marchés européens au milieu de la montée du nationalisme, du protectionnisme et des guerres commerciaux et sur les secrets de son succès politique. Monsieur Macron, dont l'expérience en tant qu'outsider a révolutionné la politique française, a électrisé la salle avec son style de communication directe avec l'auditoire.

"Aux jeunes entrepreneurs africains : n'écoutez jamais les gens qui vous disent d'attendre", a déclaré monsieur Macron. "Si vous croyez en vos projets : réalisez-les. Notre rôle est d'aider la nouvelle génération à saisir les opportunités et relever les défis. C'est ce qui sous-tend une nouvelle relation équilibrée".

Tony O. Elumelu, CON, Fondateur et Président de Heirs Holdings et de United Bank for Africa (UBA), a animé l'événement qu'il a ouvert sur une note de reconnaissance de l'importance de l'occasion pour l'entrepreneuriat africain : "Le Président français reconnaît l'importance critique des entrepreneurs africains pour un développement économique durable sur le continent - il sait que le récit de l'Afrique est en train de changer et continuera de changer. Son message est rafraîchissant et bien reçu. Nous voulons que la France et le reste du monde réalisent que l'Afrique est un continent d'opportunités", a-t-il déclaré.

Les deux dirigeants se tenaient côte à côte, entourés de femmes et d'hommes d'affaires émergents et établis venant de toute l'Afrique, au cours d'une séance passionnante et parfois tendue. En conclusion de l'événement, la Fondation Tony Elumelu (TEF) a signé un accord avec l'Agence Française de Développement (AFD), la banque de développement française.

Cet accord établit un partenariat de recherche pour examiner l'écosystème de l'entrepreneuriat en Afrique de l'Ouest, avec un accent particulier sur les pays francophones, un cadre de garantie sur le partage des risques et l'accès à des mentors de haut niveau pour les entrepreneurs de TEF.