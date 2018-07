Congo-Kinshasa: Elections 2018 - Machine à voter - Yves Mpunga propose des pistes de solutions !

Yves Mpunga, candidat engagé dans la course à la présidentielle 2018, Expert aux talents pointus dans le domaine de nouvelles technologies de l'Information et de la Communication, avec plusieurs années d'expérience accumulée au travers de ses multiples recherches et applications dans le monde, leader du Parti politique LCM et Président de la Plateforme politique PFP, pense autrement, quant aux pistes de solutions à l'épineuse question de l'usage de la machine.

Pour lui, en effet, alors que l'Etat y a déjà englouti des moyens colossaux et que la CENI dit ne pas être prête à organiser les élections sans la machine, il devient évident que le processus électoral, tel qu'il a été enclenché, depuis le 23 juillet dernier, avec la convocation de l'électorat et l'ouverture, le 24 juin 2018 des Bureaux de Traitement et de réception des candidatures, ne tient plus qu'à un fil. Ainsi, refuser la machine à voter revient à cautionner la non-tenue des élections à la fin de cette année, si l'on s'en tient aux arguments de la CENI et à la position rigide des autorités congolaises. D'où, propose-t-il, en en tant qu'expert patenté en matières informatiques, des voies susceptibles d'apaiser les esprits. A son avis, neuf pistes plausibles peuvent être exploitées.

Comment procéder ?

A l'en croire, il suffit de tester le fonctionnement des machines à voter en réseau, de monter un réseau local reliant toutes les machines et ordinateur ; fonctionnant en panneaux solaires ou courant électrique dans chaque bureau de vote. Puis, de garantir la communication des serveurs installés dans les bureaux de votes avec le siège de la CENI à Kinshasa et dans 3 autres grandes villes du Congo en vue de communiquer les résultats de vote en temps réel.

Les données de vote provenant des machines à voter doivent être enregistrées dans les serveurs locaux et non dans la machine. Chaque serveur des bureaux de vote doit être relié au serveur central de la CENI à Kinshasa et communiquer à temps réel. Il faudrait, par ailleurs, créer des salles de suivi de dépouillement équipées des moniteurs pouvant afficher les résultats en grands caractères et suivre les votes de chaque circonscription électorale.

Sur la même lancée, Yves Mpunga propose également de créer un logiciel d'affichage des données des élections avant et après calcul du seuil de représentativité, avant de créer un logiciel multimédia pouvant afficher les résultats en ordre décroissant en fonction des votes avec photo et nom, province, ville et le nom de la plateforme électorale et d'équiper toutes les machines à voter, et serveurs locaux d'un système de géolocalisation en vue de savoir leur localisation et leur mise en fonctionnement en temps réel sur toute l'étendue de la République.

Et, ce n'est pas tout. Il suggère de monter une salle d'affichage des votes dans chaque circonscription électorale en vue de suivre les résultats des votes liés à leur localisation et créer, en définitive, un logiciel de lecture de code barre des cartes d'électeurs ou lecture biométrique en vue d'identifier chaque électeur et savoir s'il a déjà voté ou la carte n'a pas été clonée. (Système des cartes d'électeur mise en réseaux et d'installer, enfin, des cameras de surveillances dans tous les bureaux de vote à travers le pays, pour contrôler le déroulement des opérations de vote en temps réel.

Dans cette édition, La Prospérité, restant à la pointe de l'actualité, laisse à ses nombreux et fidèles lecteurs, le soin de découvrir, ci-dessous, cette analyse de M. Yves Mpunga assortie de ses conditions de réalisations en termes de budget, de la nécessité du recrutement du personnel et des opérations à effectuer pour sortir la classe politique de l'impasse. Agir autrement, selon lui, serait la meilleure façon d'exiger les élections et, en même temps, de boucher toutes les issues qui y mènent. C'est si l'on cherchait désespérément une chose et son contraire à la fois, tranche-t-il.