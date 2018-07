Congo-Kinshasa: OVNI !

Dieu seul sait si, le 10 au petit soir, des signaux clairs seront perçus à Kinshasa pour vendre les élections comme des petits pains à tous les acteurs, de la MP, du FCC et surtout de l'Opposition radicale. Cela, pour mieux baliser l'étape finale du dépôt des candidatures à la présidentielle fin juillet début août. Pour ce cap là, le passage prochain d'un autre extra-RDC au pays, Nikki Haley en l'occurrence, cristallise aussi les espoirs. Quoiqu'il en soit, à ce stade, la grande et seule certitude est que le ciel congolais devra recevoir quel qu'insolites "OVNI " politiques ces derniers jours.

Par ailleurs, la tripartite qui vient de s'ouvrir porte les espoirs de décrisper au moins pour permettre à ce que les doutes soient balayés assez vite pour que les candidats déposent leurs dossiers. En sera-t-il le cas d'ici le 8 juillet, première date limite ? Wait and see ! Il reste que la visite de Guterres tombera, s'il y a prolongation légal de 5 jours, avant la dernière ligne rouge du test de cette première convocation du corps électoral ce 13 juillet.

La grande question sur les lèvres est celle de savoir quelle message sera porté à Kinshasa à l'aube d'un autre passage remarqué, le deuxième, de la missi dominici de Trump en RDC, entendre Nikki Haley. Dans l'opinion, l'heure est aux devinettes. Et, matière à cogiter il y en a à profusion au sein de l'agora politique où malgré la convocation du corps électoral le doute sur l'effectivité des élections le 23 décembre et le suspense sur l'affaire troisième mandat hantent encore les esprits quitte à rendre bien vide jusqu'ici les registres à candidat des BRTC de la CENI.

Ici, les yeux rivés sur les péripéties abracadabrantes de la scène politique congolaise et les avenirs plus que brumeux au Congo-Kinshasa, les yeux n'ont de cesse de fixer le ciel en attente des visiteurs venus, non d'une autre planète, mais d'autres contrées qui seraient porteurs de ce qu'il faut pour causer le déclic générant la fin de l'impasse congolaise débutée depuis le 19 décembre 2016.

Objet Volant Non Identifié ! Voilà les mots qui constituent le sigle O.V.N.I. Dans l'imaginaire collectif et selon des recoupements, ces engins sont censés mener des visiteurs extraterrestres sur la petite planète bleue qu'est la terre.

