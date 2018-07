Gambie: La France est à nouveau présente diplomatiquement au pays

Il y a des opportunités pour les investisseurs et cela pourrait créer de l'emploi pour les jeunes, cela pourrait être bénéfique pour nous, mais aussi pour la France, qui pourra amener ses industries et ses produits, et assister le pays dans son développement. »

La France donne aussi des cours de français, via l'Alliance française. Et donc cette ouverture de cette antenne n'est pas un événement isolé. »

Pour l'ambassadeur de France au Sénégal et en Gambie, Christophe Bigot, il y a désormais une volonté du pays d'être présent dans plusieurs secteurs : « Nous allons rouvrir la destination Gambie pour les entreprises françaises, donc économie. Puis développement, avec l'Agence française de développement dans les domaines de l'eau et de l'agriculture.

« Le contexte politique de l'époque, marqué par la présidence - que nous dirons autoritaire - de Yahya Jammeh, faisait que plus grand-chose n'était possible, ni en termes de dialogue politique, ni en termes de coopération. Cette réouverture est importante, elle montre notre intérêt pour ce pays, notre intérêt renouvelé... »

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.