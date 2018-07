Madagascar: Sénat - Rajaonarivelo Henri Velomaro remplace Riana Andriamandavy VII

Insolite . Notons que lors de la cérémonie d'installation, les deux sénateurs concernés - le sortant et l'entrant - ont porté leur cravate bleue, une couleur stéréotypée à l'identité du parti Hvm auquel ils appartiennent. Mais ce n'est pas tout. Rivo Rakotovao, le président du Sénat, avait eu du mal à faire porter l'écharpe à Rajaonarivelo Henri Velomaro, de sorte qu'elle ne soit pas bien portée durant la cérémonie, sauf vers la fin, c'est-à-dire, quelques instants avant la séance photos avec ses pairs. Quoiqu'il en soit, Rivo Rakotovao a rappelé aux sénateurs présents qu'« il faut faire preuve de comportement décent et mettre en exergue l'intérêt supérieur de la Nation ».

Procédures . Conformément aux dispositions de l'article 123 de la loi n° 2015-007 fixant les règles relatives au fonctionnement du Sénat et après la saisine de la Haute Cour Constitutionnelle (HCC) par Rivo Rakotovao, la juridiction de Céans - par le biais de l'arrêt n°04/HCC/AR du 28 juin 2018 portant constatation de vacance d'un siège de sénateur et le remplacement dudit sénateur nommé membre du gouvernement - a validé Rajaonarivelo Henri Velomaro, comme successeur de Riana Andriamandavy VII. Le sénateur fraîchement installé est donc, d'après les informations qui ont été fournies, le premier suppléant de la liste du Hvm de Fianarantsoa. Mais ce n'est pas tout. Rajaonarivelo Henri Velomaro a par le passé, occupé une place au sein du ministère des Sports. Par ailleurs, il a eu des expériences politiques et administratives au niveau de la Mairie d'Ikongo - sa ville d'origine - quand il en était le Maire.

En effet, Rajaonarivelo Henri Velomaro a été installé, hier, au Palais d'Anosikely, en présence du président du Sénat, Rivo Rakotovao, de l'ex- sénateur, vice-président Riana Andriamandavy VII et de quelques sénateurs, tels qu'Olivier Rakotovazaha ou encore Honoré Rakotomanana. Si la cérémonie d'installation devait avoir lieu à 14h30 à la Salle de séances, finalement - après avoir fait attendre les journalistes de plus de 45 minutes - elle a eu lieu au Salon d'Apparat.

