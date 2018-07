Madagascar: BNI Madagascar - Des crédits pour tous les besoins des particuliers

Banque universelle, la BNI Madagascar ne cesse d'innover pour satisfaire tous les besoins.

C'est ainsi que dans le cadre de sa démarche active pour promouvoir l'inclusion financière, elle vient de mettre sur le marché des crédits innovants et taillés sur mesure selon les besoins de chaque client. Il s'agit plus particulièrement de produits et services bancaires destinés à l'ensemble des salariés, des fonctionnaires et même des retraités. La première Banque Malagasy, confirme une fois de plus son engagement à accompagner ses clients et à satisfaire leurs besoins en matière de financement.

En effet, grâce à la gamme de crédits à la consommation dont la durée de remboursement peut aller de 6 à 60 mois, tous les besoins sont couverts : les besoins urgents et achats « coup de cœur » grâce au Crédit Malaky, les projets personnels et familiaux grâce au Crédit Vina, l'achat d'une voiture grâce au Crédit Vaika, le financement des voyages grâce au crédit Soavadia... A cela s'ajoutent les derniers-nés, comme les Crédits Valisoa et Mitsinjo, dédiés spécialement aux retraités publics ou privés, leur permettant d'emprunter jusqu'à huit millions d'Ariary. Ces offres inédites lancées tout récemment, sont aujourd'hui proposées en exclusivité dans les 73 agences de la BNI Madagascar. En plus de l'élargissement de sa gamme de crédits, BNI Madagascar propose aujourd'hui des taux exceptionnels sur ses crédits à la consommation. Et ce, dans le cadre d'une promotion valable jusqu'au 31 octobre 2018.

Pionnière du concept de « banque digitale », la BNI Madagascar facilite également l'accès aux informations relatives au crédit, grâce aux outils mis à la disposition des clients. Ces derniers pourront par exemple se renseigner et effectuer des simulations de crédit sur le site www.bni.mg ou encore contacter directement leur gestionnaire de compte via BNI-NET, ou tout simplement suivre en temps réel la situation de leurs prêts... « L'élargissement de notre gamme de crédits et de notre cible éligible démontrent notre volonté d'accompagner la population malgache à accéder facilement à des services financiers qui répondent au mieux à leurs besoins et à leurs projets. Toutefois, nous ne comptons pas nous en arrêter là, de grandes innovations sont encore à venir » a déclaré Lanja Randriatsimialona, responsable Marketing et Communication de la Banque.