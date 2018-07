Madagascar: Filière bovine - Cinq nouvelles tueries pour Analanjirofo

C'est une des nouvelles tueries mise en place dans la région d'Analanjirofo.

La campagne de vaccination des bovidés a été également lancée dans cette région.

L'élevage des bovidés tient encore une place très importante dans le cadre du développement rural à Madagascar. Raison pour laquelle, l'amélioration de la production animale et l'appui au développement de la filière bovine et de l'élevage à cycle court ainsi que l'amélioration de la santé animale et le renforcement de la protection des animaux et des consommateurs, constituent les priorités du ministère de l'Agriculture et de l'Elevage. Pour promouvoir cet élevage des bovidés, ce département ministériel a mis en place cinq nouvelles tueries pour la région Analanjirofo.

Faciliter le contrôle. C'est réparti dans les communes d'Ampasimbe, de Vavatenina, de Fénérive-Est, de Soanierana Ivongo et de Sainte-Marie. Notons que chaque tuerie possède un parc d'attente, un puit et un château d'eau. Le coût de construction d'une tuerie varie d'une commune à une autre. Pour le cas de Fénérive-Est, il est estimé à 104 870 720 Ariary. Dans la même foulée, la mise en place de ces infrastructures d'élevage répond bien aux besoins des exploitants agricoles dans cette région. Ce qui permettra entretemps de fournir des produits sains, tout en facilitant le contrôle et l'inspection des viandes avant leur commercialisation.

Campagne de vaccination. Par ailleurs, la direction régionale de l'Agriculture et de l'Elevage à Analanjirofo a lancé officiellement la campagne de la vaccination des bovidés lors de l'inauguration de ces nouvelles tueries. Cette action entre dans le cadre de l'amélioration de la santé animale et le renforcement de la protection des animaux. C'est d'ailleurs obligatoire pour tous les cheptels de bovidés à Madagascar. Ainsi, la direction générale de l'Elevage a vacciné gratuitement les bovins présentés sur le lieu lors de cet événement. Ensuite, une conférence sur la réglementation de la circulation des bovins et l'abattage de ces animaux a été organisée outre, 6 000 coquelets ont été remis aux exploitants agricoles familiaux à Analanjirofo en vue de promouvoir l'élevage à cycle court. L'objectif consiste à améliorer leur niveau de vie par le biais de l'accroissement de leurs revenus. Il faut savoir que 54 000 coquelets ont été déjà distribués dans tout Madagascar.