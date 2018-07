Ile Maurice: CWA - La Plateforme anti-privatisation soutient les grévistes

La Plateforme anti-privatisation ne compte pas abandonner les 150 licenciés de la Central Water Authority (CWA).

A travers son porte-parole, Radhakrishna Sadien, elle argue, jeudi 5 juillet, qu'elle ne peut laisser ces gens dans la misère. «On aurait dû déjà les employer et non laisser ces personnes travailler sur contrat.» Elle va créer un comité de soutien.

Ce lundi, 9 juillet à midi, le syndicaliste, Atma Shanto, président de la Fédération des travailleurs, de même que sept licenciés de la CWA entameront une grève de la faim dans le jardin de la Compagnie, à Port-Louis. Atma Shanto soutient qu'une semaine après son annonce de grève, rien n'a bougé. «Nous avons obtenu la permission de la municipalité pour tenir la grève au jardin de la Compagnie mais personne, au niveau du gouvernement, n'est venu vers nous.» Il avance également que le ministre des Services publics, Ivan Collendavelloo, sait très bien ce qu'il fait...

«On dit que le pays aspire à devenir un exemple. On fait comprendre que les chômeurs auront bientôt de l'emploi et puis on licencie le personnel. C'est un très mauvais signal que le gouvernement envoie. En tout cas, nous soutenons toutes les démarches que les grévistes comptent entreprendre», renchérit Radhakrishna Sadien.

Il ajoute que la plateforme enverra une lettre, ce vendredi 6 juillet, au Premier ministre, pour lui parler de la privatisation de l'eau et de ses risques. «Nous n'avons pas de sècheresse à Maurice. On perd beaucoup d'eau à cause des tuyaux. On n'a même pas besoin que la Banque mondiale nous en parle. Selon moi, la CWA a les moyens de redresser la barre à elle seule.»