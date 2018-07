Ile Maurice: Securities and Exchange Board of India - Maurice une «juridiction à risque»

HSBC, Standard Chartered, Citi, JP Morgan ou encore la Deutsche Bank font partie d'un groupe de banques de dépôt pour les fonds étrangers en Inde qui a publié une liste de «high-risk jurisdiction», la semaine dernière.

Maurice y est cité comme une des 25 juridictions à risque. «Large investors and beneficial owners of these funds entering India through these high-risk jurisdictions will face close scrutiny», soutient «The Economic Times» de l'Inde dans un article publié jeudi 5 juillet.

Cette liste a été remise au régulateur indien, le Securities and Exchange Board of India (Sebi).

Selon le journal indien, les procédures pour les fonds venant de ces juridictions qui souhaiteraient s'établir en Inde seront plus strictes.

Parmi les autres pays qui figurent sur cette liste : la Chine, les Emirats arabes unis, les Bahamas, le Koweït, la Malaisie, Oman, l'Arabie saoudite, les îles Vierges britanniques, Jersey, Trinidad and Tobago, la Russie, l'île de Man, la Thaïlande, les îles Cook, les Bermudes ou encore les îles Caïmans...

Si ce sont les banques internationals qui ont compile la liste, "this is done at the instruction of the regulator which wants custodians to come out with a list. Probably due to existing treaties and diplomatic relations, Sebi and the ministry are reluctant to draw a list on their own... Now Sebi has to finalise the names on the basis of the list from custodians", a déclaré un banquier au journal indien.