Tunisie: Le taux d'inflation s'aggrave à 7,8%, en juin après une stabilité durant les deux derniers mois

Le ministère de l'Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche a annoncé vendredi, que le… Plus »

Cette évolution est due à la hausse des prix des articles d'habillement de 2%, en raison de la fête d'aïd el Fitr, et des prix des services de 0,5%. Les prix des services des restaurants et d'hôtels ont augmenté de 0,9%, en juin 2018, selon l'INS.

Pour ce qui est de l'inflation sous-jacente (l'ensemble hors alimentations et boissons et hors énergies) elle s'est établit à un niveau de 7,2%.

En ce qui concerne les prix de l'alimentation, l'INS a fait état d'une décélération avec un taux de 8,6% sur un an, contre 9,3% le mois précédent. Ce taux de 8,6% est expliqué par l'augmentation des prix des viandes de 15,9%, des fruits de 15,4%, des poissons de 10% et des huiles alimentaires de 8,8% ».

Selon l'Institut, la hausse des prix des biens et services divers est le résultat de l'augmentation des prix des soins personnels de 11,3%, des assurances de 9,3% et des services financiers de 7,5%. Le renchérissement des prix du groupe transport (9,9%) est dû à l'accroissement des prix des véhicules et des dépenses d'utilisation des véhicules de 12,9%.

L'INS a imputé cette augmentation à la hausse des prix des biens et services divers de 10,8%, du transport de 9,9% et de l'alimentation de 8,6%.

Copyright © 2018 Tunis Afrique Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.