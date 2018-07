Congo-Kinshasa: Tripartite gouvernement-CNSA-Céni - Machine à voter, fichier électoral et décrispation politique au menu

Le président du CNSA, Olenghankoy, a ouvert, le 5 juillet, les assises dont l'objectif est d'évaluer le processus électoral à la lumière de l'Accord de la Saint-Sylvestre.

Après moult tergiversations, la tripartite gouvernement-CSNA-Céni a finalement démarré ses travaux dans le nouveau bâtiment qui abrite les bureaux du ministère de l'Intérieur. Les personnalités représentant les parties prenantes à cette tripartite étaient bien présentes, à commencer par le président du Conseil national de suivi de l'accord (CNSA), Joseph Olenghankoy, qui a convoqué ces assises. Le ministre de l'Intérieur, Henri Mova, et Corneille Naanga ont respectivement représenté le gouvernement et la Céni à cette rencontre chargée d'évaluer le niveau d'application de l'Accord de la Saint-Sylvestre.

Au cours des travaux, les participants auront à examiner les différentes revendications qui jalonnent le déroulement du processus électoral en ne laissant rien passer au hasard. Autrement dit, il sera question d'évaluer toutes les questions importantes contenues dans l'Accord pour assurer des élections apaisées. La tripartite se donnera la tâche de recueillir des informations nécessaires afin de permettre à l'opinion tant nationale qu'internationale de comprendre la vérité sur l'état d'avancement de la mise en œuvre de l'Accord et du processus électoral, conformément au point VI.2.3 de son chapitre VI. Les participants sont, pour ainsi dire, appelés à répondre aux questionnements du peuple congolais.

Négocier un atterrissage en douceur

Dans son mot de circonstance, Joseph Olenghankoy a exhorté les participants à tout faire pour négocier un atterrissage en douceur du processus électoral. Il a appelé les uns et les autres à adopter un comportement responsable afin de préserver la paix, la concorde nationale et la recherche du consensus dont le pays a tant besoin en ce moment crucial de son histoire. « La tripartite va examiner et proposer des solutions au peuple sur l'absence du consensus au tour de la machine à voter. Traiter les conclusions de l'audit du fichier électoral faite par l'Organisation internationale de la Francophonie sur l'existence du 16% d'enrôlés sans empreintes digitales. Les mesures de décrispation politique afin de tenir compte de la levée des sanctions à l'encontre de certains Congolais et dédommager deS victimes du mois d'octobre 2016. La tripartite va aussi décider sur le rapatriement de la dépouille mortelle d'Étienne Tshisekedi », a explicité Joseph Olenghankoy.

Trois commissions ont été mises en place pour évaluer en profondeur l'accord de la Cenco et proposer des pistes de solutionS. Il s'agit de la commission préparatoire chargée de collecter les informations, de la commission électorale et de la commission axée sur la décrispation politique. Enfin, le président du CNSA a plaidé pour le rapatriement de la dépouille d'Étienne Tshisekedi, tout en exhortant le gouvernement de la République à matérialiser le plus rapidement possible ce vœu maintes fois émis par le chef de l'État.