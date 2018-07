Congo-Kinshasa: 6e Tour cycliste de la RDC - Janvier Hadi maillot jaune après cinq étapes

Au terme du parcours dans le Kongo Central et dans le Grand Katanga, le Rwandais devance le Français Noël Richet.

C'est depuis le 28 juin, dans la ville côtière de Moanda, dans la province du Kongo Central, que le départ de la 6e édition du Tour cycliste international de la RDC a été donnée par le Premier ministre, Bruno Tshibala, accompagné du ministre des Sports, Papy Nyango, et du gouveneur du Kongo Central, Jacques Mbadu. On a noté également l'absence du président de la Fédération congolaise de cyclisme (Fécocy), actuellement en séjour en Europe pour des raisons familiales. La compétition qui s'achèvera le 8 juillet se déroule sous le patronage du président de la République, Joseph Kabila.

En plus de vingt-huit cyclistes de la RDC, quatre-vingt-quinze coureurs de dix autres pays prennent part à cette compétition de la bécane, notamment l'Angola, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la France, le Niger, le Nigeria, le Rwanda, le Sénégal et la Hollande. Ils s'élancent sur 1200 km du Tour repartis en dix étapes.

Les cinq premières étapes

La première étape courue en dix tours de sept kilomètres a été remportée par le Rwandais Hadi Janvier qui les a bouclés en 24 mn. Après Moanda, la délégation du Tour a passé la nuit à Boma pour la deuxième étape entre Boma et Matadi, longue de 130 km. C'est un autre Rwandais qui a fini sur le haut du podium, Jean Bosco Nsengimina. Il a terminé en solitaire après 2 h 41 min, suivi de ses compatriotes Hategeka Gazor et Uwizeyimana Bonaventure. Jimmy Muhindo Kiaviro de la RDC a pris la 8e place de l'étape. La troisième étape, entre Matadi et Kimpese, longue de 155 km, a été remportée par le Français Noël Richet en 3 h 8 mn, devançant l'Ivoirien Konte Bassirou et le Hollandais Bob Wubben. Le Congolais Dieumerci Matondo Bebeka a fini la distance à la dix-septième position.

Après les trois premières étapes dans le Kongo Central, la délégation du Tour a été transbordée dans le Grand Katanga pour la suite de la course. La quatrième étape, la plus longue de cette année, entre Kolwezi et Likasi (180 km) a été remportée le 2 juillet par le Rwandais Jean Bosco Nsengimina qui a signé sa deuxième victoire sur le 6e Tour international de la RDC. Le Burkinabé Bachirou Nikiema a terminé à la deuxième place. Le Congolais Jimmy Mohindo s'est contenté de la septième place, lui qui avait fini huitième au terme de la deuxième étape.

La cinquième étape, disputée le 3 juillet, entre Likasi et Lubumbashi (120 km), s'est conclue par le succès du Burkinabé Mathias Sorgho, vainqueur au sprint du Rwandais Janvier Hadi. Ce dernier a certes pris la deuxième place de l'étape mais s'est approprié le maillot jaune du Tour aux dépens du Français Noel Richet. Le Burkinabé Salifou Yarbanga a complété le podium grâce à sa troisième place. Le Congolais le mieux classé de l'étape a été Dieumerci Matondo Bebeka.

Après le Grand Katanga, la délégation du Tour a rejoint Kinshasa, en route pour Kikwit dans le Bandundu où a été donné le départ de la sixième étape, le 5 juillet, de Kikwit à Masimanimba, longue de 160 km. Notons que la 4e étape qui devrait ête lancée à Kindu, dans la province du Maniema, a été délocalisée dans le Grand Katanga entre Kolwezi et Likasi.