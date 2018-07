Gabon: Afrobaromètre - Les questions de route et d'adduction d'eau évoquées au pays

La problématique de la route et d'adduction d'eau se pose avec insistance au Gabon. Cela semble être le quotidien des Gabonais. L'on enregistre quotidiennement des plaintes émanant des usagers de la route et surtout ceux à qui l'eau, source de vie, marque aux abonnés absents au robinet.

L'équipe Afro Baromètre qui est un réseau de recherche panafricain a mené des enquêtes d'opinion publique et a restitué les résultats de ces investigations, non seulement le problème d'adduction d'eau, mais aussi celui de la qualité de l'entretien des routes. C'était ce 05 juillet 2018 dans un établissement supérieur de Libreville.

Les problèmes d'adduction d'eau et la problématique de la qualité des routes sont toujours d'actualité au Gabon. Que l'on soit à Libreville, la capitale ou à l'intérieur du pays, les plaintes restent les mêmes ou presque. En saison des pluies comme en saison sèche, le constat est parfois égal à lui-même. Les voyageurs se plaignent, se lamentent souvent. C'est sans doute dans cette optique que le réseau de recherche panafricain Afro Baromètre a diligenté une enquête d'opinion publique sur le sujet. Il faut toutefois noter que les Gabonais désapprouvent la qualité de l'entretien des routes.

Selon la plus récente enquête d'Afro-Baromètre, rapportée par Bertrand Ndombi-Boundzanga, Co-Investigateur Afro-Baromètre, sociologue de formation et enseignant à l'Université Omar Bongo(UOB) « le tiers des routes du territoire national sont bonnes ou très bonnes et seulement 6% d'entre elles sont impraticables. Cependant, la majorité des Gabonais estiment que les autorités n'entretiennent pas les routes et les ponts. Les citoyens en milieu rural ont un jugement plus défavorable que celui de ceux qui sont en milieu urbain. Pour les enquêteurs, ces résultats apparaissent au moment où la question des routes fait l'objet des débats importants dans le pays ».

A la question de savoir si ces résultats sont pris en compte par les décideurs gabonais, l'Investigateur national Christian Wali-Wali trouve des réponses. Il estime que Afro Baromètre est un centre de recherche. « Nous sommes un centre de recherche. Notre rôle, c'est de rapporter des données universitaires. Nous observons que nos résultats intéressent un bon nombre d'institutions gouvernementales. Il y a aussi des institutions internationales. Il y a des avancées et il y a une prise en compte de ce que nous faisons ».

Il faut rappeler à toute fin utile qu'Afro-Baromètre est un réseau de recherche panafricain et non partisan qui mène des enquêtes d'opinion publique sur la démocratie, la gouvernance, les conditions économiques et les questions connexes en Afrique. L'équipe Afro-Baromètre au Gabon est dirigée par le Centre d'Etudes et de Recherche en Géosciences Politiques et Prospective(CERGEP)de l'Université Omar Bongo. Il mène des enquêtes au niveau général.

La route constitue un élément important de développement. C'est un élément de vie d'une importance appréciable. Car « le véritable développement passe par le développement de la route » dira un étudiant-enquêteur pour le rappeler. Aussi, précisera - t-il que le mauvais état de la route est un facteur qui limite le nombre d'actions prévues. Il en est de même pour l'eau, qui est une source de vie.