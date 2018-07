Tunisie: La reprise se confirme

On s'attend à plus de 8 millions de touristes au cours de cette année, et ce, en comptant sur de nouveaux marchés comme ceux de la Russie, de la Chine et des pays du Golfe.

La saison touristique connaît une dynamique sans précédent suite à plusieurs facteurs favorables. En effet, pour la première fois depuis 2014 on a enregistré 1.263 millions de dinars de recettes touristiques soit une augmentation de 46,1% par rapport à 2017. Par ailleurs, le nombre des touristes qui sont entrés en Tunisie a atteint, au cours du premier semestre 2018, près de 3,23 millions, ce qui correspond à une évolution de 26% à la même période de l'année écoulée.

Cette situation favorable est due essentiellement à la stimulation du marché traditionnel avec une évolution de 50% du nombre des touristes français, de 61% des touristes allemands et de 18,7% des touristes algériens. On a constaté aussi une évolution du nombre des touristes provenant des destinations considérées comme nouvelles avec une hausse de 48% des touristes russes et 55% des touristes chinois.

Une stratégie sécuritaire bien ficelée

Mieux encore, les nuitées ont connu un accroissement important pour les non-résidents estimé à 57% au cours du premier semestre de 2018 par rapport à la même période de l'année dernière. Ainsi, les nuitées ont augmenté de 70% pour les touristes français, de 60% pour les touristes russes et de 50% pour les touristes allemands. Ces indicateurs positifs reflètent certainement la réussite de la stratégie sécuritaire adoptée par le gouvernement depuis sa désignation. La sécurité est rétablie après les actes terroristes perpétrés au musée du Bardo et dans un hôtel à Sousse, trois années plus tôt.

C'est que les touristes, toutes nationalités confondues, comptent beaucoup sur l'aspect sécuritaire, seule condition pour un bon séjour. D'ailleurs, suite à ces actes terroristes plusieurs pays ont imposé des restrictions à la destination Tunisie qui a été considérée comme un pays à risque élevé. Progressivement, ces pays ont commencé à lever ces restrictions après s'être assurés que la situation sécuritaire est impeccable.

Ce résultat n'a pu être réalisé sans une mobilisation des agents de sécurité dans toutes les zones touristiques conformément à une stratégie sécuritaire bien ordonnée. La destination tunisienne a ainsi retrouvé son aura et son attraction surtout après le retour de plusieurs tour-opérateurs programmant notre pays. On peut citer, à titre d'exemple, les voyagistes réputés TUI et Thomas Cook. Les autorités tunisiennes prévoient, en tout cas, d'accueillir plus de 8 millions de touristes au cours de cette année, et ce, en comptant sur de nouveaux marchés comme ceux de la Russie, de la Chine et des pays du Golfe en plus, bien entendu, des marchés européens traditionnels.

Des recettes en devises

Les experts dans ce domaine soulignent, cependant, que la Tunisie est en mesure d'accueillir plus de touristes compte tenu de la situation sécuritaire stable grâce à la chasse engagée contre les terroristes pour éviter leur entrée dans le territoire tunisien et troubler la quiétudes de ses habitants et de leurs hôtes. La haute saison s'annonce donc sous de bons auspices et les recettes touristiques pourraient dépasser de loin celles qui ont été réalisées au cours de l'année écoulée.

Les hôteliers et les restaurateurs ainsi que tous les professionnels opérant dans le secteur touristiques sont appelés néanmoins à donner l'importance nécessaire à la qualité de service pour satisfaire les exigences de tous les touristes quelle que soit leur nationalité. Un cadre convivial dans nos hôtels doit être en symbiose avec un service haut de gamme. D'ailleurs, plusieurs hôtels ont effectué une rénovation de leurs unités et ont préparé les agents chargés de servir les clients pour satisfaire les besoins et préserver leur image de marque à large échelle.

Le taux de fidélité des clients dans certaines unités hôtelières reflète, d'ailleurs, la satisfaction de certains touristes des services donnés et du cadre d'accueil. Ces touristes souhaitent retourner toujours à la même destination et au même hôtel pour passer leurs vacances en famille dans un environnement avenant bien équipé en moyens de loisirs et de distraction. Le tourisme balnéaire demeure l'un des piliers du secteur et la Tunisie a accumulé une longue expérience dans ce domaine en attendant la confirmation des autres produits proposés.