Alger — Quelque 700 karatékas représentant 38 ligues de wilaya prennent part aux épreuves individuelles et par équipes du Championnat d'Algérie de karaté-do seniors (messieurs et dames) dont le coup d'envoi a été donné jeudi à la Coupole du complexe Mohamed-Boudiaf d'Alger.

Les épreuves de qualification et de repêchage kata messieurs et dames (individuel et par équipes) et kumité par équipes dames ont été programmées pour la matinée, alors que la séance de l'après-midi sera consacrée aux finales kumité par équipes messieurs et dames (18h00).

"Ce championnat national est le premier du genre après l'élection de la nouvelle composante du bureau fédéral et j'espère qu'il sera une réussite pour nos karatékas lesquels seront appelés à représenter l'Algérie dans les manifestations africaines et internationales", a déclaré Slimane Mesdoui, président de la Fédération algérienne de karaté (FAK).

Pour ce dernier, les épreuves du championnat national connaîtront sans doute une "concurrence très rude entre les participants, notamment ceux ayant confirmé leurs qualités lors des Jeux méditerranéens 2018 de Tarragone (Espagne)."

La journée de vendredi sera consacrée aux épreuves de qualification et repêchage (9h00) dans la spécialité kumité dames (-60 kg, -68 kg, +68 kg), alors que celles de kumité messieurs concernera les catégories de poids -50 kg, 55 kg et 60 kg à partir de 11h00.

La séance de l'après-midi (15h00) concernera les qualifications et repêchage des catégories -67 kg et -75 kg pour les dames ainsi que -84 kg et +84 kg pour les messieurs, alors que les finales se disputeront samedi matin à partir de 9h00.