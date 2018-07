Algérie: Le président Bouteflika se recueille à la mémoire des martyrs de la Révolution

Etaient présents à cette cérémonie de recueillement le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Saïd Bouhadja, le président du Conseil constitutionnel, Mourad Medelci, le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, le ministre d'Etat, conseiller spécial du président de la République, Tayeb Belaiz, le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire, le général de Corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, le ministre de la Justice, Garde des sceaux, Tayeb Louh, le ministre des Finances, Abderrahmane Raouia, le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohammed Hattab, ainsi que le secrétaire général de l'Organisation nationale des Moudjahidine, Saïd Abadou.

