Algérie: Trois terroristes se rendent aux autorités militaires à Tamanrasset (MDN)

Alger — Trois (3) terroristes, se sont rendus jeudi aux autorités militaires à Tamanrasset, indique le ministère de la Défense nationale (MDN) un communiqué.

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts fournis par les unités de l'Armée nationale populaire, trois (3) terroristes se sont rendus, aujourd'hui 5 juillet 2018, aux autorités militaires à Tamanrasset (6e Région militaire)", précise la même source.

"Il s'agit en l'occurrence des dénommés: "Leksir Ahmed" dit "Charaf Eddine", qui avait rallié les groupes terroristes en 2012, "Lansari El-Taib" dit "Abou Hamza", qui avait rallié les groupes terroristes en 2012 et "Sekkouni Mohamed" dit "Abou Yahia", qui a rallié les groupes terroristes en 2014", ajoute le communiqué.

"Ces opérations ont permis, également, de récupérer trois (3) pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov et huit (8) chargeurs de munitions garnis".

Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'ANP "ont intercepté, lors d'opérations distinctes menées à Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam (6e RM), (5) orpailleurs et saisi un (1) camion, un (1) véhicule tout-terrain, (2,9) tonnes de denrées alimentaires, (400) litres de carburant, (9) groupes électrogènes et (7) marteaux piqueurs".

En outre, dans le même contexte, des Garde-côtes "ont saisi, à Mostaganem (2e RM), (30) kilogrammes de kif traité", tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale "ont arrêté un individu en possession de deux (2) fusils de confection artisanale à Batna (5e RM)".

D'autre part, des Garde-côtes "ont déjoué à Annaba et Skikda (5e RM), deux tentatives d'émigration clandestine de (23) personnes à bord de deux embarcations de construction artisanale, tandis que (27) immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tlemcen (2e RM) et Ghardaïa (4e RM)", rapporte également le communiqué.