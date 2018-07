Algérie: Convention de partenariat dans le cadre du jumelage entre les wilayas d'El Oued (Algérie) et Tozeur (Tunisie)

- Une convention de partenariat et de coopération a été signée, mercredi, entre les wilaya d'El Oued (Algérie) et Tozeur (Tunisie) définissant le cadre général du partenariat et de la coopération entre ces deux wilayas frontalières.

La convention a été signée pour la partie algérienne par le wali d'El Oued, M. Abdelkader Bensaid et le wali de Tozeur, M. Salah Mtiraoui, et ce en présence de cadres exécutifs des deux wilayas.

Le cadre général de la convention a été fixé sur la base des recommandations de quatre ateliers, dont le premier a porté sur l'agriculture, l'environnement et l'irrigation et qui a mis l'accent sur

l'importance d'intensifier les visites de coopération entre les deux pays pour l'échange d'expertises techniques, à travers notamment l'organisation de sessions de formation, la création d'un observatoire de la santé végétale et animalière, la programmation de visites au profit des techniciens pour s'enquérir des capacités de stockage et d'emballage, outre la signature d'un accord de coopération entre la chambre d'agriculture de la wilaya d'El Oued et l'Union régionale agricole de la wilaya de Tozeur.

Le deuxième atelier qui a porté sur les thèmes de l'industrie, du commerce, de l'investissement et des travaux publics, a mis en avant, pour sa part, l'importance d'organiser des expositions des produits locaux des deux pays, la tenue de visites au profit des industriels des pays, en sus de l'organisation de conférences dans les domaines des travaux publics et la protection des infrastructures.

Les membres ayant pris part au 3e atelier (culture, jeunesse, sport, tourisme et artisanat) ont évoqué le résultat positif de l'échange de délégations lors des cérémonies culturelles et des activités folkloriques permettant de mettre en évidence le patrimoine social commun et d'organiser des tournois sportifs communs outre l'organisation de rencontres et de conférences concernant l'innovation scientifique, intellectuelle et académique tout en élaborant un bulletin des activités communes.

Le 4e atelier (santé et affaires sociales) a été consacré à l'échange d'informations préventives à travers les médias sociaux et à la participations dans les rencontres scientifiques médicales tant du secteur public que celui privé, outre l'organisation d'un jumelage avec les établissements publics hospitaliers (EPH) et l'échange d'expériences en matière de prise en charge institutionnelle et associative.

La signature de la convention conclue entre les deux pays frères (l'Algérie et la Tunisie) intervient conformément aux textes et aux articles du procès verbal de la réunion de la commission mixte créée dans le cadre du projet de convention de jumelage et de coopération décentralisée entre la wilaya d'El Oued et la wilaya de Tozeur le 17 février 2015 et qui a été amendée à Tozeur le 4 janvier 2018.

Lors de la cérémonie de signature de la convention, le wali de la wilaya d'El Oued Abdelkader Bensaid a affirmé cette initiative intervient dans le cadre de la concrétisation des instructions des autorités centrales de l'Etat visant notamment à ouvrir les canaux de partenariat et de coopération décentralisée dans tous les domaines entre les deux pays au titre de la dimension historique, sociale et culturelle unissant les deux peuples.

Pour sa part, le wali de la wilaya de Tozeur, M.Salah Mtiraoui a mis en avant la concrétisation de cette convention entre les deux wilayas, relevant qu'elle constituait une nécessité imposée par le principe de voisinage géographique, la concrétisation de la volonté politique des deux pays.