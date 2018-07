Algérie: Indice de transparence de l'aide 2018 - La BAD classée au 4è rang

- La Banque africaine de développement (BAD) vient d'être classée au 4ème rang, par l'Indice de transparence de l'aide (ATI -2018), sur un total de 45 organisations de développement, gagnant ainsi six places par rapport au classement de 2016.

La BAD a précisé, dans un communiqué, publié mercredi, sur son site web, que "ce classement récompense l'amélioration des capacités opérationnelles de la Banque ainsi que l'efficacité de ses systèmes et de ses processus ".

"la Banque respecte des exigences de qualité dans la préparation de ses rapports, et observe les règles de divulgation de ses programmes, projets, aides et interventions financières ", lit-on dans le communiqué.

Publié par l'organisation Publish What You Fund (Publiez ce que vous financez), l'ATI est la seule évaluation indépendante de la transparence de l'aide au sein des principales agences humanitaires et de développement.

L'indice exige une publication rapide et précise, complète et proactive de toutes les formes d'aide et d'activités de développement qui y sont liées.