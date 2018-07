Algérie: "7.600 enfants du Sud, des Hauts plateaux et de wilayas de l'intérieur bénéficieront de séjours de solidarité durant l'été 2018"

- La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme, Ghania Eddalia, a affirmé jeudi à Jijel que "la saison estivale 2018 verra l'organisation de séjours de solidarité au profit de 7.600 enfants des wilayas du Sud, des Hauts plateaux et de l'intérieur du pays.

"Le nombre de wilayas bénéficiaires de ces séjours de solidarité passera à 28 cette année, alors qu'il était de 20 en 2017 et seulement 17 en 2016", a précisé la ministre dans son intervention au centre psychopédagogique pour enfants déficients mentaux, pour donner le coup d'envoi des séjours de solidarité.

Cette augmentation constitue "la preuve du maintien par l'Etat de la politique sociale en direction des catégories précaires et du travail du gouvernement pour concrétiser le principe d'égalité et justice de sociale", a souligné la ministre, ajoutant que son département œuvre à favoriser l'émergence de traditions nouvelles d'échanges entre les wilayas à l'occasion des vacances d'hiver et du printemps pour jeter des ponts de fraternité entre les enfants de l'Algérie"

Dans ce même contexte, Mme Eddalia a fait savoir que l'année en cours verra l'organisation de 3 sessions de séjours d'été avec 1.700 enfants de plus comparativement à l'année passée, et la mobilisation de 287 millions DA pour l'opération.

La ministre a relevé, à cet effet, que 20 % des bénéficiaires sont des enfants à besoins spécifiques, soit 1520 enfants et 10 % sont des enfants fréquentant les établissements sous tutelle, a relevé la ministre.

Auparavant, la ministre a présidé la cérémonie de baptisation de 2 avenues des noms des chouhada Mohamed Boufroum et Salah Amira ainsi que la distinction de membres de la famille révolutionnaire, de victimes du terrorisme et la remise de deux autocars aux centres psychopédagogique de Jijel et de Tahir.

Elle a également présidé la remise de 4 appareils d'hemodialyse à l'hôpital Mohamed Seddik Benyahia, l'inauguration d'un hôtel privé à Jijel et la mise en service du réseau de gaz au profit de 340 logements publics locatifs dans la commune de Tahir.

La ministre avait également présidé, dans la matinée, une cérémonie de remise des clés de 85 logements publics locatifs (LPL) dans la localité de Tinizar dans la commune d'El Aouana et la distribution de 177 décisions d'attribution d'aides au logement rural dans le cadre du programme du président de la république, Abdelaziz Bouteflika, relatif à la distribution de 56.000 logements à l'occasion de la célébration du 56 ème anniversaire de l'indépendance et de la jeunesse.