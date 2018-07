Algérie: Transport aérien - Tassili Airlines inaugure une nouvelle desserte reliant Oran à Strasbourg

- La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme, Ghania Eddalia, a… Plus »

D'autre part, elle a ajouté qu'il existe un jumelage entre les deux villes, Oran et Strasbourgs, notant que cette destination les reliant directement permettra de renforcer les liens et l'accord de partenariat entre les deux parties.

"C'est une bonne opportunité d'assurer cette liaison sachant que Strasbourg est une capitale européenne. C'est également encourageant pour les opérateurs économiques et investisseurs alsaciens qui pourront intervenir et investir en Algérie ", a ajouté Mme. Yousfi.

Cette desserte estivale sera assurée à raison d'un vol hebdomadaire, et ce chaque jeudi jusqu'au 6 septembre 2018, avec possibilité de pérennisation pour en faire un vol régulier, s'ajoutant aux lignes Alger-Strasbourg et Constantine-Strasbourg que TAL assure.

