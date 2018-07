Algérie: Oran - Un défilé grandiose mettant à l'honneur la richesse du patrimoine national

- Les festivités marquant le 56 ème anniversaire de la fête de l'indépendance et de la jeunesse ont été marquées mercredi soir, à Oran par un défilé grandiose mettant à l'honneur la richesse du patrimoine national mais aussi le potentiel de sa jeunesse , sur la trace de leurs ainés qui se sont sacrifiés pour que vive l'Algérie, le tout appuyé par d'autres tableaux où se sont mêlés chants patriotiques, exhibitions, arts traditionnels et cavalerie, sur fond de you you et baroud d'honneur.

Près de 8.000 jeunes ont pris part à ce défilé haut en couleurs nationales ayant drainé une foule nombreuse où femmes, hommes, jeunes et moins jeunes et vieillards qui se sont donnés le mot pour assister ce soir à ce rendez-vous qui a valeur de symbole pour fêter ce double anniversaire de la fête de l'indépendance et de la jeunesse, en présence des autorités civiles et militaires, à leur tête le wali d'Oran, Mouloud Cherifi, en présence du ministre des Transports et travaux publics, Abdelghani Zaalane, du président de l'APW d'Oran et des élus.

La part belle a été donné au riche patrimoine national et aux arts traditionnels mettant à l'honneur plusieurs sites et monuments régions du pays à savoir le site archéologique de « Kallaa Beni Hamad »(M'sila),les ruines de Tipaza, les ponts de Constantine, la danse de Tamanrasset, le monument de Riadh El Feth(Alger), les deux Lions, la mosquée Ibn Badis et Santa Cruz, , symbolisant la ville d'Oran mais aussi à la mémoire afin que nul n'oublie.

Ces derniers tableaux symbolisent les grandes batailles remportées par ce vaillant peuple qui a combattu le joug colonial, le tout est repris de chants patriotiques reprenant en choeur la bataille des ouled sidi cheikh, à travers Cheikh Bouamama, Fatma N'soumer, en passant par Emir Abdelkader, fondateur de l'Etat algérien, ainsi que autres chapitres de l'histoire, de la glorieuse révolution de Novembre 1954.

Plusieurs directions ont été à l'honneur à la faveur de ce défilé qui a vu des exhibitions des plusieurs unités de police, (la brigade de recherches et d'intervention(BRI), la Brigade mobile de la police judiciaire(BMPG) de la wilaya d'Oran, des unités des Douanes Algériennes, des unités d'intervention de la protection civile, de la conservation des forets et autres camions qui ont sillonné de bout en bout le boulevard depuis le lycée Lotif, jusqu'au théâtre de verdure « Hasni Chekroun » , situé en face de la direction de la compagnie Sonelgaz où était installé une esplanade , reprenant en choeur une chorale exécutée par une troupe musicale de 90 voix de jeunes choristes répétant par alternance des chants patriotiques, suivis d'une projection vidéo en boucle, portant sur les grandes réalisations du président de la République, Abdelaziz Bouteflika depuis 1999 et autres infrastructures et équipements d'excellence réalisés au niveau de la wilaya d'Oran.

La jeunesse a été mise à l'honneur a travers son mouvement associatif présentant une variété de discipline sportive à commencer par le rugby, le matreg, le karaté, le cyclisme, l'athlétisme mais aussi son engagement pour honorer le pays, au même titre que les scouts musulmans algériens, qui est une véritable école de patriotisme.

La direction de la culture de la wilaya d'Oran qui s'est joint aux efforts de la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya à la faveur de cet évènement a prévu mercredi un gala musical animé par Cheb Bilal et une soirée artistique à la salle "Al Maghreb", selon les organisateurs.