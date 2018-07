Ile Maurice: Maisons en amiante - «Le relogement des habitants est une urgence nationale»

Selon un relevé officiel du ministère de l'Environnement, quelque 3 113 maisons de l'ex-CHA et EDC contiennent de l'amiante. Le document a été déposé à l'Assemblée nationale par le ministère de l'Environnement, le mercredi 6 juin. C'est dans la région de Grand-Port qu'il y a le plus de maisons contaminées, soit 602.

En 2015, rappelle-t-il, le ministre du Logement et des terres avait déclaré que ces maisons devaient être détruites et les habitants relogés. «Showkutally Soodhun (NdlR, le ministre de tutelle d'alors) avait même demandé l'aide du ministère des Finaces. Depuis, rien !»

Cette manifestation a été organisée par Lalit et les comités regroupant les résidants des cités EDC. Alain Ah-Vee explique qu'il y a des maisons en amiante sur environ 59 sites. Et bien que le gouvernement soit conscient du problème, «rien n'a été fait», alors que la santé des habitants est en jeu.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.