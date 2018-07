Ile Maurice: Fonctionnaires - Ces postes à l'international qui font rêver

Comment faire lorsqu'on est un jeune fonctionnaire ambitieux, sachant que les postes importants sont peu accessibles dans le secteur public à Maurice ? La solution : les emplois au sein d'organisations internationales qui sont notifiés tous les mois aux fonctionnaires.

Les derniers postes proposés sont à la Food and Agriculture Organization, à l'Organisation internationale de la Francophonie, au Secrétariat de l'African, Carribean and Pacific Group of States.

«Ce sont les jeunes qui tentent l'aventure vers les autres pays», confirme Rashid Imrith à l'express. Le président de la Fédération syndicale du secteur public ajoute que ceux qui sont prêts de partir à la retraite ou qui cumulent de nombreuses années de service ne s'y intéressent pas.

Meilleur salaire

Les jeunes y voient un moyen d'avoir de l'expérience, d'autant plus que les postes à pourvoir se trouvent à divers échelons. Parfois, il s'agit de programmes de placement. Le fait d'être loin du pays est aussi considéré comme un avantage.

Surtout, les fonctionnaires qui partent pour l'étranger ont un meilleur salaire et de meilleures conditions de travail. «Certains jeunes qui sont diplômés et spécialistes sont recrutés. Il y a beaucoup de compétition», souligne le syndicaliste.

À titre d'exemple, l'Organisation internationale de la Francophonie se trouve à Paris. Pour le poste de secrétaire de direction aux Ressources humaines, celui qui sera sélectionné doit s'attendre à un salaire oscillant entre 38 000 euros et 43 000 euros, soit entre Rs 1,5 million et Rs 1,8 million, par an. Le contrat est de trois ans et renouvelable.

Pour travailler à l'étranger, certains fonctionnaires prennent un congé sans solde. D'autres font le choix de quitter la fonction publique tout en cherchant un renouvellement ou un autre job dans le pays.