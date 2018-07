Mali: Finances publiques - Plus de 700 milliards de FCFA passés en 2017 par les autorités contractantes pour 4 883 marchés publics

L'Autorité de régulation des marchés publics et de délégation de service public (ARMDS) poursuit sa série de sessions de formation à l'intention des acteurs de la commande publiques à travers le pays. L'ouverture de la session de Ségou cette semaine, qui a eu lieu en présence des autorités régionales, a été l'occasion pour le président de l'ARMDFS, Dr Allasane Ba d'insister sur l'importance économique des marchés publics qui ont totalisé plus de 700 milliards de FCFA l'année dernière.

Selon le président de l'ARMDS, Dr Allassane Ba, les marchés publics revêtent une importance économique de plus en plus considérable dans notre pays. Pour preuve, plus de 700 milliards de nos francs ont été passés par les autorités contractantes au cours de l'année 2017 pour 4 883 marchés passés. Assurant que «les statistiques des marchés publics sont en nette progression depuis 2013 avec un taux moyen de progression annuel de plus de 40% entre 2013 et 2017».

Pour une gestion plus transparente de ces marchés, l'ARMDS a mis l'accent sur la formation à travers une stratégie dont elle s'est dotée. Ainsi, de 2010 à 2017, 6 256 acteurs de la commande publique ont vu leurs capacités renforcées dans le District de Bamako, les régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti et Gao. En rappel, en 2017, deuxième année de la mise en œuvre du plan stratégique de formation 2016-2020 des acteurs de la commande publique, près de 1 500 acteurs ont été formés. Pour l'année 2018 et les deux années à venir, «nous ambitionnons former plus de 5 000 acteurs de la commande publique».

Le programme de formation 2018 de l'ARMDS prévoit dans la région de Ségou, le renforcement des capacités de 180 acteurs de la commande publique dont 45 acteurs pour chaque groupe (administration, collectivités territoriales, opérateurs économiques et société civile).

Ces sessions de formation ont pour objectif de renforcer les capacités de vous acteurs de la commande publique de Ségou sur les procédures nationales de passation des marchés publics et des délégations de service public selon les principes fondamentaux de la commande publique à savoir : le libre accès à la commande publique ; l'égalité de traitement des candidats et la reconnaissance mutuelle ; la transparence des procédures et l'économie et l'efficacité du processus d'acquisition.