Cote d'Ivoire: Projet de recapitalisation - Unilever Côte d'Ivoire à la recherche de 32 milliards Fcfa

Au cours de son assemblée générale annuelle mixte, qui s'est tenue à Abidjan le 27 juin 2018, la société Unilever Côte d'Ivoire a proposé à ses actionnaires une opération de recapitalisation.

Cette opération de recapitalisation, s'élevant à 32.212.000.000 FCFA, a été structurée afin d'assainir, régulariser et renforcer la situation des capitaux propres de la Société et plus généralement, de permettre le redressement et la poursuite de ses activités.

Dans le souci de protéger la situation des actionnaires minoritaires, la société Unilever Overseas Holdings Ltd, actionnaire majoritaire, a souhaité initier, préalablement à la réalisation de cette opération de recapitalisation, un projet d'offre publique suivie d'un retrait de la cote de la Société (le «Projet d'OPR»).

Ce Projet d'OPR a pour objet d'offrir une alternative aux actionnaires minoritaires avec la possibilité d'une liquidité immédiate de leur participation c'est-à-dire le rachat des actions qu'ils détiennent dans la Société à des conditions attractives, soit un prix de rachat fixé à 19.000 FCFA par action, avant qu'il soit procédé à la nécessaire recapitalisation de la Société.

Ce Projet d'OPR ne sera toutefois réalisé qu'après l'obtention du visa du Conseil Régional de l'Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF). C'est ainsi à l'issue de ce Projet d'OPR que les opérations de recapitalisation de la Société seront mises en oeuvre. Toute information complémentaire sera partagée en temps utile avec les actionnaires de la Société.

Unilever est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de produits de beauté et de soins personnels, de produits ménagers et d'aliments et de rafraîchissements, avec des ventes dans plus de 190 pays et atteignant 2,5 milliards de consommateurs par jour. Unilever, au niveau mondial, emploie 161 000 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires de 53,7 milliards d'euros en 2017.

Plus de la moitié (57%) de l'empreinte de la société se situe dans les marchés en développement et émergents. Unilever a plus de 400 marques utilisées dans les maisons du monde entier, y compris Persil, Dove, Knorr, Domestos, Hellmann, Lipton, Wall, PG Conseils, Ben & Jerry, Magnum et Lynx.