Tunisie: Il n'y aura pas d'augmentation du prix du lait au détail, mais seulement au niveau de la production (CMR)

Tunis — Il n'y aura pas d'augmentation du prix du lait au détail, lequel sera maintenu à 1120 millimes, le litre, c'est ce qui a été décidé jeudi après-midi, lors d'un conseil ministériel restreint (CMR), tenu sous la présidence du chef du gouvernement, Youssef Chahed, a fait savoir, vendredi Iyed Dahmani, porte-parole du gouvernement.

Selon un communiqué publié vendredi, par la présidence du gouvernement, le CMR consacré à la réalité de la filière laitière, surtout au niveau de l'appareil de production et sa capacité à assurer l'autosuffisance en ce produit stratégique, a également décidé d'augmenter le prix minimum garanti (à la production), à la réception du lait frais par les centres de collecte et les unités de transformation, à partir de demain samedi, 7 Juillet 2018, à 890 millimes.

Le conseil a encore, décidé d'augmenter la prime de collecte du lait à 90 millimes, le litre et que « cette augmentation sera endossée par l'Etat, afin d'éviter le recours à l'importation »..

Dahmani a affirmé que le conseil a aussi, adopté une stratégie pour développer le secteur et assurer sa pérennité.

Il a indiqué, en outre, que le conseil des ministres a adopté un projet de loi relatif à la conclusion, le 29 juin 2018, d'un accord entre la Tunisie et la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (BIRD).

Le conseil des ministres a adopté, également, d'autres projets et decrets gouvernementaux, portant, notamment, sur la mise en place de la société de Port d'Ennefidha, l'exercice de l'activité de change, et la construction et la gestion des projets d'hôpitaux régionaux à Sebitela, Tala et Sbiba ( Kasserine).

Il s'agit, aussi, d'un décret gouvernemental relatif à la définition des critères, mesures et modalités d'octroi de la qualité d'acteur économique agréé, et d'un décret gouvernemental relatif à l'amendement de décret gouvernemental n° 2017-572 du 28 avril 2017, accordant à la société « FIGEAC AERO TUNISIE » les avantages prévus par les articles 52 et 52 bis du code d'incitation aux investissements.