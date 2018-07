Tunisie: Sousse-Municipales 2018 - Parachèvement de l'installation des 18 municipalités

Le ministère de l'Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche a annoncé vendredi, que le… Plus »

-- Municipalité de Sidi Bou Ali, 18 sièges répartis comme suit : Honnêteté et Loyauté 3, Tayara 3, Mouvement Ennahdha 3, Front populaire 2, Awledna 2, Avec Vous On Peut 1, Afek Tounes 1, Mouvement Machrou Tounes 1, Mouvement Nidaa Tounes 1, Ambition 1.

Les cinq municipalités de Chott Meriam, Enfidha, Grimet Hicher, Ezzouhour, El Ksiba-Thrayet et Sidi Bou Ali ont été décrochées par des listes indépendantes : « Flouket Chott », « Enfidha l'Avenir », « Ouled Bledi », « L'avenir est meilleur », « Al-Tahadi » et « Aman w Wafa ».

Sur les 18 municipalités, Nidaa Tounes a remporté 6 postes de maire (Sousse, Kondar, Herguela, Akouda, Sidi El Heni et Bouficha), Ennahdha 4 (Messadine, Kalaâ Seghira, Msaken et Kalaâ Kebira), Al Moubadara 1 (Hammam Sousse) et l'Union populaire républicaine 1 (Zaouiet Sousse).

