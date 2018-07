Tunisie: Le prix d'achat du lait frais à la production sera augmenté à 890 millimes (ministère de l'agriculture)

Tunis — Le ministère de l'Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche a annoncé vendredi, que le prix du lait frais à la production, sera augmenté à 890 millimes le litre, en tant que prix minimum garanti de l'agriculteur, contre 766 millimes le litre auparavant. La hausse concernera la prime de collecte du lait, consacrée aux centres de collecte du lait frais et son transport, soit 90 millimes par litre du lait collecté réfrigéré et industrialisé.

Les prix de vente du lait stérilisé demi écrémé, destinés au public, ne seront pas augmentés, a assuré le ministère soulignant que ces décisions ont été prises dans le cadre de la préservation des équilibres de la filière laitière et sa pérennité en vue d'améliorer le revenu des agriculteurs et préserver le cheptel et son développement, conformément à la décision gouvernementale prise lors d'un conseil ministériel tenu vendredi.

Il n'y aura pas d'augmentation du prix du lait au détail, lequel sera maintenu à 1120 millimes, le litre, a fait savoir vendredi, Iyed Dahmani, porte-parole du gouvernement.