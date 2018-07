Algérie: Saisie de 116,5 kg de kif traité à Oran, Tlemcen et Ténès

ALGER- Des quantités de 116,5 kilogrammes de kif traité ont été saisies jeudi par des éléments de la Gendarmerie nationale et des Garde-côtes à Oran, Tlemcen et Ténès, indique vendredi le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.

Des éléments de la Gendarmerie nationale et des Garde-côtes ont saisi, à Oran et Tlemcen (2ème Région militaire) et Ténès (1ère RM), 116,5 kilogrammes de kif traité, tandis que 775 comprimés psychotropes ont été saisis à El Oued (4ème RM) et Tlemcen (2ème RM), précise la même source, qui ajoute que ces opérations s'inscrivent "dans le cadre de la lutte contre la contrebande et le crime organisé".

Dans le même contexte, des détachements combinés de l'Armée nationale populaire ont arrêté, le 5 juillet 2018 à Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam (6ème RM), un contrebandier et saisi un véhicule tout-terrain, une motocyclette, 1,3 tonne de denrées alimentaires, 5 groupes électrogènes, 6 marteaux piqueurs et 2 téléphones satellitaires, alors que des tentatives de contrebande d'une grande quantité de carburant, s'élevant à 4.086 litres, ont été déjouées à Tébessa, Souk-Ahras et El-Taref (5ème RM), relève le communiqué.

Par ailleurs, des détachements combinés de l'Armée nationale populaire ont arrêté 8 immigrants clandestins de différentes nationalités à Tlemcen (2ème RM) et Bordj Badji Mokhtar (6ème RM), conclut le MDN